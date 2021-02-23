Rodrigo Caio sem ir a campo e Arão em casa: Flamengo segue preparação para a rodada final

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Diferente da reapresentação, o Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu, nesta terça, a dois dias do confronto diante do São Paulo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio, com dores no tornozelo e sem lesão constatada, ficou apenas na academia e seguiu o tratamento no CT, porém a comissão técnica está confiante na escalação do zagueiro. Enquanto Rodrigo Caio não foi a campo e realizou fortalecimento muscular, Willian Arão, outro que preocupa, ficou novamente de repouso em casa, já que ainda se recupera de uma fratura no dedo do pé. Contudo, as chances de retornar são inferiores em relação ao camisa 3, por exemplo.

Desde o acidente, o DM entendia que a chance do volante entrar em campo no domingo, quando o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança, era mínima, mas Willian Arão pediu ao técnico e "esgotou todas as possibilidades", inclusive tomando um medicamento e realizando teste no vestiário. Porém, as dores o impediram de atuar, mas não o tiraram do banco.

Desfalques confirmados, portanto, são Diego Alves e Thiago Maia, lesionados.

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