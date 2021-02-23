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Rodrigo Caio sem ir a campo e Arão em casa: Flamengo segue preparação para a rodada final

Rubro-Negro tem mais chances de contar com zagueiro do que com o volante para o duelo diante do São Paulo, a ser realizado nesta quinta-feira, no Morumbi...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 11:26
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Diferente da reapresentação, o Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu, nesta terça, a dois dias do confronto diante do São Paulo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio, com dores no tornozelo e sem lesão constatada, ficou apenas na academia e seguiu o tratamento no CT, porém a comissão técnica está confiante na escalação do zagueiro. Enquanto Rodrigo Caio não foi a campo e realizou fortalecimento muscular, Willian Arão, outro que preocupa, ficou novamente de repouso em casa, já que ainda se recupera de uma fratura no dedo do pé. Contudo, as chances de retornar são inferiores em relação ao camisa 3, por exemplo.
Desde o acidente, o DM entendia que a chance do volante entrar em campo no domingo, quando o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança, era mínima, mas Willian Arão pediu ao técnico e "esgotou todas as possibilidades", inclusive tomando um medicamento e realizando teste no vestiário. Porém, as dores o impediram de atuar, mas não o tiraram do banco.
Desfalques confirmados, portanto, são Diego Alves e Thiago Maia, lesionados.
+ Confira e simule a última rodada do Brasileirão
Na rodada final, o Fla entra em campo precisando de uma vitória diante do São Paulo, no Morumbi, para não depender do Inter e levar o título. O Colorado, por sua vez, precisa fazer sua parte contra o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer por um tropeço do time de Ceni. Os jogos serão nesta quinta, às 21h30.

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