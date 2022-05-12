Rodrigo Caio revela mágoa com ex-técnico e enaltece Paulo Sousa: 'Coração muito bom'

Destaque do Flamengo logo em sua volta, após 159 dias sem jogar, Rodrigo Caio foi o convidado pela "FLA TV+", nesta quinta-feira, para falar sobre o seu retorno, processo de recuperação e rendimento diante do Altos-PI, em jogo marcado pelo avanço do clube carioca às oitavas de final da Copa do Brasil. Tanto um ex-técnico do zagueiro, Diego Aguirre, quando Paulo Sousa, o atual, foram assuntos.> ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide melhores notas do Fla com dupla

Sobre o uruguaio, o comandante nos tempos de São Paulo, Rodrigo Caio recordou de sua mágoa pela indiferença do técnico, quando, na expectativa de ir à Copa do Mundo na Rússia, havia sofrido uma lesão no pé esquerdo, em 2018:

- Ficou muito marcado para mim quando ele (Paulo Sousa) foi me visitar. Isso aí é uma atitude de um ser humano que pensa no próximo. Já tive várias lesões e já passei por várias questões de treinadores. De treinador (Aguirre) na verdade. Tive uma lesão no pé, fiquei três meses parado, e o treinador não foi uma vez na fisioterapia me dar um abraço ou me perguntar como eu estava. Isso é uma situação difícil porque ali é o momento de maior tristeza do atleta. Você está machucado, e nessa ocasião eu estava brigando por uma vaga na Copa do Mundo. Me machuquei duas semanas antes da convocação final - relembrou.

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Como o próprio Rodrigo Caio comentou, Paulo Sousa o visitou no hospital, onde esteve após passar por uma artroscopia e, posteriormente, infecção no joelho direito. O camisa 3 valorizou a iniciativa do português:

- Quando soube que o Mister ia até o hospital para me dar um abraço, eu nem o conhecia, e ele nem me conhecia, tinha acabado de chegar. Foi lá me dar um abraço e me falar uma palavra: "Força". Para mim, isso teve um significado imenso. Primeiro de você olhar para aquela situação e falar: "Ele se importa comigo. Ele está indo me dar uma palavra de apoio e conta comigo".

- E aí dá um ou dois dias, ele (Paulo Sousa) me liga: "E aí, Rodrigo, como você está? Fica firme, saiba que tudo vai dar certo, que Deus está ao seu lado e que a gente está aqui na torcida para que você esteja o quanto antes conosco". Isso, para mim, é uma atitude de um ser humano com coração muito bom. Quando a pessoa está num momento desse, ela está derrubada e precisa de uma mão. E ele me deu a mão nesse momento. E em todos os momentos em que estive no CT ele sempre estava perguntando. Isso não tem preço e, sem dúvidas, ficou muito marcado - completou.

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O próximo jogo do Flamengo de Rodrigo Caio será contra o Ceará, às 16h30 deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.