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Rodrigo Caio projeta sequência do Flamengo fora do Rio de Janeiro: 'Estamos mais vivos do que nunca'

Zagueiro falou sobre preparação para o jogo contra o Goiás e as partidas seguintes, contra Palmeiras e Athletico, que também serão disputadas fora do Rio de Janeiro...
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Publicado em 

15 jan 2021 às 12:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:53

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo vem de três resultados ruins no Brasileirão - empate sem gols com o Fortaleza e derrotas para Fluminense e Ceará -, e, ainda na disputa pelo título, tentará a recuperação fora do Rio de Janeiro. Entre segunda e domingo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Goiás, o Palmeiras e o Athletico. Para Rodrigo Caio, o momento é de união para retomar o bom momento em sequência que pode definir as pretensões do clube da Gávea na reta final do Campeonato Brasileiro.
- São momentos difíceis (uma semana fora do Rio de Janeiro), longe da família, das pessoas que você está sempre junto. É o momento de nos juntar cada vez mais. Semana importantíssima para nós. Os três jogos vão definir muita a reta final do Brasileiro. Estamos mais vivos do que nunca. É o mais importante. Tivemos resultados negativos nas últimas rodadas, infelizmente, mas na tabela não nos afetou tanto. Com as vitórias teríamos colado no líder, que é nosso objetivo, mas estamos na briga - afirmou o zagueiro, antes de complementar:
- Foi uma semana muito produtiva, de trabalho intenso, estamos procurando melhorar e aperfeiçoar tudo para que a gente possa transmitir no jogo tudo que fazemos no treino. É o nosso objetivo. Sabemos que não estamos no nosso melhor momento, mas com o trabalho, a dedicação diária que todos atletas têm, vamos, pouco a pouco, encontrar a melhor forma - avaliou o camisa 3.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Estacionado nos 49 pontos, o Flamengo manteve-se a sete pontos de distância do líder São Paulo, apesar de ter sido ultrapassado pelo Internacional e ter caído para a quarta posição. Na segunda-feira, pela 30ª rodada, o time de Rogério Ceni enfrenta o Goiás, 18º lugar, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.
Depois, como mandante, enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha, na quinta, dia 21 de janeiro, uma vez que o Maracanã está à disposição da Conmebol para a disputa da decisão da Copa Libertadores, entre Santos e Palmeiras, no dia 30.
Já pela 32ª rodada o compromisso é diante do Athletico, na Arena da Baixada.

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