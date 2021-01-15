Rodrigo Caio projeta sequência do Flamengo fora do Rio de Janeiro: 'Estamos mais vivos do que nunca'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo vem de três resultados ruins no Brasileirão - empate sem gols com o Fortaleza e derrotas para Fluminense e Ceará -, e, ainda na disputa pelo título, tentará a recuperação fora do Rio de Janeiro. Entre segunda e domingo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Goiás, o Palmeiras e o Athletico. Para Rodrigo Caio, o momento é de união para retomar o bom momento em sequência que pode definir as pretensões do clube da Gávea na reta final do Campeonato Brasileiro.

- São momentos difíceis (uma semana fora do Rio de Janeiro), longe da família, das pessoas que você está sempre junto. É o momento de nos juntar cada vez mais. Semana importantíssima para nós. Os três jogos vão definir muita a reta final do Brasileiro. Estamos mais vivos do que nunca. É o mais importante. Tivemos resultados negativos nas últimas rodadas, infelizmente, mas na tabela não nos afetou tanto. Com as vitórias teríamos colado no líder, que é nosso objetivo, mas estamos na briga - afirmou o zagueiro, antes de complementar:

- Foi uma semana muito produtiva, de trabalho intenso, estamos procurando melhorar e aperfeiçoar tudo para que a gente possa transmitir no jogo tudo que fazemos no treino. É o nosso objetivo. Sabemos que não estamos no nosso melhor momento, mas com o trabalho, a dedicação diária que todos atletas têm, vamos, pouco a pouco, encontrar a melhor forma - avaliou o camisa 3.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Estacionado nos 49 pontos, o Flamengo manteve-se a sete pontos de distância do líder São Paulo, apesar de ter sido ultrapassado pelo Internacional e ter caído para a quarta posição. Na segunda-feira, pela 30ª rodada, o time de Rogério Ceni enfrenta o Goiás, 18º lugar, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Depois, como mandante, enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha, na quinta, dia 21 de janeiro, uma vez que o Maracanã está à disposição da Conmebol para a disputa da decisão da Copa Libertadores, entre Santos e Palmeiras, no dia 30.