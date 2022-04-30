Rodrigo Caio inicia processo de reintegração no Flamengo, mas ainda não jogará contra o Altos-PI

A presença de Rodrigo Caio entre os jogadores relacionados para a partida contra o Altos-PI pela Copa do Brasil foi uma das novidades da lista. Contudo, o zagueiro não voltará a defender o Flamengo neste domingo. Em fase final de recuperação da lesão e cirurgia no joelho direito, o camisa 3 ainda não está 100% apto a jogar e viaja para dar início ao processo de reintegração.TABELA: Confira os confrontos e as datas da terceira fase da Copa do Brasil!Convivendo com lesões e problemas físicos nas últimas temporadas, Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no joelho direito em 7 de dezembro. Em 2 de janeiro, o zagueiro foi internado em um hospital por conta de uma infecção no local dos pontos da cirurgia, recebendo alta no dia 15 de janeiro. Desde então, vem recuperando-se no Ninho do Urubu junto ao departamento médico do Fla.Nas últimas semanas, Rodrigo Caio já tem trabalhado com os demais atletas no CT, fazendo atividades específicas complementares. Nas redes sociais, o jogador tem compartilhado a recuperação e o desejo de voltar a disputar um jogo. A última vez que esteve em campo foi no dia 3 de dezembro de 2021.