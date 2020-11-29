Rodrigo Caio faz trabalho parcial com o elenco do Flamengo; Gabigol fica na academia

No treino do Flamengo - que se prepara para o jogo contra o Racing - deste domingo, o zagueiro Rodrigo Caio fez um trabalho em dois momentos, participando de parte da atividade com os companheiros em campo. A expectativa é de que o zagueiro volte a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após mais de dois meses afastados por conta de problemas físicos. Com a classificação na Libertadores, em disputa, o Rubro-Negro tem outras dúvidas.
O atacante Gabriel Barbosa, por exemplo, não foi a campo e fez o trabalho de recuperação na parte interna do CT. do Ninho do Urubu, como informou o "Globoesporte" inicialmente. Nesta semana, o camisa 9 teve constatado um desequilíbrio muscular, e, de acordo com o clube, só voltará a atuar quando estiver 100%. Portanto, a presença de Gabigol diante do Racing ainda é incerta.
Já Isla e Pedro, desfalques nas últimas partidas do Flamengo, apresentam mais chances de reforçarem a equipe no Maracanã, trabalhando com o grupo principal nos últimos dias. Após o empate em 1 a 1 na Argentina, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate sem gols para avançar na Libertadores.