AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caio faz trabalho parcial com o elenco do Flamengo; Gabigol fica na academia
futebol

Rodrigo Caio faz trabalho parcial com o elenco do Flamengo; Gabigol fica na academia

O zagueiro, recuperando-se de lesão na panturrilha, trabalhou, em parte, com os companheiros no gramado do Ninho do Urubu, na manhã deste domingo...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:25
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
No treino do Flamengo - que se prepara para o jogo contra o Racing - deste domingo, o zagueiro Rodrigo Caio fez um trabalho em dois momentos, participando de parte da atividade com os companheiros em campo. A expectativa é de que o zagueiro volte a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após mais de dois meses afastados por conta de problemas físicos. Com a classificação na Libertadores, em disputa, o Rubro-Negro tem outras dúvidas.
O atacante Gabriel Barbosa, por exemplo, não foi a campo e fez o trabalho de recuperação na parte interna do CT. do Ninho do Urubu, como informou o "Globoesporte" inicialmente. Nesta semana, o camisa 9 teve constatado um desequilíbrio muscular, e, de acordo com o clube, só voltará a atuar quando estiver 100%. Portanto, a presença de Gabigol diante do Racing ainda é incerta.
Já Isla e Pedro, desfalques nas últimas partidas do Flamengo, apresentam mais chances de reforçarem a equipe no Maracanã, trabalhando com o grupo principal nos últimos dias. Após o empate em 1 a 1 na Argentina, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate sem gols para avançar na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados