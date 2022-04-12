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  • Rodrigo Caio entra em fase final de recuperação no Flamengo: 'Voltarei mais forte do que nunca'
futebol

Rodrigo Caio entra em fase final de recuperação no Flamengo: 'Voltarei mais forte do que nunca'

Último jogo de Rodrigo Caio foi em dezembro, e zagueiro está em fase final de recuperação...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 21:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 21:44
Sem entrar em campo desde dezembro pelo Flamengo, Rodrigo Caio está em fase final de recuperação da lesão e cirurgia que realizou no joelho direito. O zagueiro iniciou a última fase do tratamento nesta segunda-feira, fazendo a transição com a preparação física, no Ninho do Urubu, e publicou mensagem celebrando o fato.- E hoje com muita alegria, iniciei o último processo da minha recuperação, a transição com a preparação física. Até aqui tudo feito com muito trabalho, dedicação e amor. E dessa forma que seguiremos, com toda a certeza que voltarei mais forte do que nunca - publicou o camisa 3 nesta segunda-feira.
Trabalhando com o departamento médico e comissão técnica de Paulo Sousa desde janeiro, Rodrigo Caio não tem data prevista para voltar a ser relacionado.
Crédito: RodrigoCaioduranteatividadedoFlamengonoNinhodoUrubu(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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