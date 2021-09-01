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Rodrigo Caio entra em fase final de recuperação, e Kenedy trabalha com grupo do Flamengo pela primeira vez

Elenco se reapresentou no Ninho do Urubu após três dias de folga...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 18:35
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A quarta foi de reapresentação do elenco do Flamengo no Ninho do Urubu. Os jogadores voltaram ao CT após três dias de folga e iniciaram período de 12 dias de treinos até a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta de Kenedy, que trabalhou com os companheiros pela primeira vez. O atacante está regularizado e apto a estrear pelo novo clube.No período sem jogos, por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Renato Gaúcho não contará com importantes nomes: Everton Ribeiro e Gabigol estão à disposição da Seleção Brasileira. A mesma situação vivida por Isla, no Chile, e Arrascaeta, no Uruguai. Esses atletas devem se reapresentar no dia 10.Quem também esteve em campo foi Rodrigo Caio, que treino com bola e tem o retorno mais próximo de ser concretizado. O camisa 3 não atua desde 25 de julho. Após uma série de lesões e problemas físicos desde janeiro de 2020, o Flamengo informou, em 31 de julho, que o atleta seria afastado por "algumas semanas" para realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular.

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