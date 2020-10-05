Rodrigo Caio e Everton Ribeiro chegam à Granja para defender a Seleção Brasileira

Um dia depois da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no Maracanã, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro pegaram uma carona rumo a Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, e já se encontram na Granja Comary. A dupla rubro-negra defenderá a Seleção Brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias - contra Bolívia, dia 9, e Peru, dia 13.Os jogadores do Flamengo, pela proximidade ao CT da Seleção, foram um dos primeiros atletas convocados por Tite a chegarem para os treinos na Granja. O jogo diante da Bolívia será em São Paulo, mais precisamente na Neo Química Arena (do Corinthians). Já contra o Peru será em Lima.