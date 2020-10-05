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Rodrigo Caio e Everton Ribeiro chegam à Granja para defender a Seleção Brasileira

Zagueiro e meia do Flamengo desfalcarão a equipe de Domènec Torrent nos seguintes jogos: contra Sport (dia 7), Vasco (10) e Goiás (13)...
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Publicado em 

05 out 2020 às 13:42

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 13:42

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Um dia depois da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no Maracanã, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro pegaram uma carona rumo a Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, e já se encontram na Granja Comary. A dupla rubro-negra defenderá a Seleção Brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias - contra Bolívia, dia 9, e Peru, dia 13.Os jogadores do Flamengo, pela proximidade ao CT da Seleção, foram um dos primeiros atletas convocados por Tite a chegarem para os treinos na Granja. O jogo diante da Bolívia será em São Paulo, mais precisamente na Neo Química Arena (do Corinthians). Já contra o Peru será em Lima.
Além de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, o Flamengo também viu Mauricio Isla e Arrascaeta convocados, paras as seleções chilena e uruguaia, respectivamente. O quarteto deve voltar aos treinos no Ninho do Urubu dia 14 deste mês.
Em tempo: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta serão ausência nas seguintes partidas do Flamengo: contra Sport (dia 7), Vasco (10) e Goiás (13), todas pelo Campeonato Brasileiro.

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