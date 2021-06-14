Rodrigo Caio divide bom momento da defesa do Flamengo com os atacantes

Invicto há 15 partidas na temporada, o Flamengo tem o ataque como grande força, mas o sistema defensivo está mostrando evolução. Já são quatro jogos consecutivos sem sofrer gols, o que aumenta a confiança do setor que sofre com críticas desde o ano passado. Após a vitória sobre o América-MG por 2 a 0, Rodrigo Caio valorizou o feito, dividindo os méritos com o restante da equipe.
- Mostra a força desse grupo e de todo trabalho que está sendo muito bem feito por toda comissão e jogadores. Feliz das partidas sem tomar gols, era algo que vínhamos nos cobrando. E é algo que sempre tento pontuar, não é mérito apenas da defesa, mas de toda equipe. Para ficar sem tomar gols precisa de um time solidário, que se compromete - afirmou o camisa 3, antes de seguir:
- Quando conseguimos dar tempo para o ataque, que é segurar o máximo possível, vamos ter a possibilidade de ganhar o jogo pois sabemos da nossa qualidade, da qualidade dos atacantes. São a nossa referência e quando nos ajudam lá na frente facilita o nosso trabalho atrás. Esperamos crescer a cada jogo, nos fortalecer pois isso nos dará chances de alcançar nossos objetivos - finalizou Rodrigo Caio, que atuou nos dois jogos do Flamengo no Brasileirão.Com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo trabalha neste início de semana visando o duelo decisivo contra o Coritiba pela Copa do Brasil. No jogo de ida, no Couto Pereira, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Nesta quarta, a partida valendo vaga nas oitavas de final será no Maracanã, às 21h30.