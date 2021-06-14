Rodrigo Caio divide bom momento da defesa do Flamengo com os atacantes

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Invicto há 15 partidas na temporada, o Flamengo tem o ataque como grande força, mas o sistema defensivo está mostrando evolução. Já são quatro jogos consecutivos sem sofrer gols, o que aumenta a confiança do setor que sofre com críticas desde o ano passado. Após a vitória sobre o América-MG por 2 a 0, Rodrigo Caio valorizou o feito, dividindo os méritos com o restante da equipe.

- Mostra a força desse grupo e de todo trabalho que está sendo muito bem feito por toda comissão e jogadores. Feliz das partidas sem tomar gols, era algo que vínhamos nos cobrando. E é algo que sempre tento pontuar, não é mérito apenas da defesa, mas de toda equipe. Para ficar sem tomar gols precisa de um time solidário, que se compromete - afirmou o camisa 3, antes de seguir: