Rodrigo Caio desabafa após Flamengo revelar que ele passará por cirurgia no joelho

Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio fez um desabafo em suas redes sociais logo após o Flamengo revelar que o zagueiro terá que passar por uma artroscopia no joelho direito, cujo procedimento será realizado nesta terça-feira, um dia depois do jogo contra o Santos - no qual ele será baixa.- Uma temporada que me levou ao limite físico e mental, onde todos os dias, isso fez eu me desafiar e ultrapassar meus limites mesmo sabendo que em algum momento nosso corpo vai pagar o preço. Após matematicamente não termos mais a possibilidade de ser campeão, em conversa junto ao departamento médico, decidimos parar, fazer um pequeno procedimento no objetivo de voltar para a próxima temporada saudável.