Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caio desabafa após Flamengo revelar que ele passará por cirurgia no joelho
futebol

Rodrigo Caio desabafa após Flamengo revelar que ele passará por cirurgia no joelho

Zagueiro do Rubro-Negro se pronunciou em suas redes sociais: 'Mesmo com a luta constante contra a dores, fiz o possível e o impossível para estar em campo ajudando'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 15:54

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 15:54

Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio fez um desabafo em suas redes sociais logo após o Flamengo revelar que o zagueiro terá que passar por uma artroscopia no joelho direito, cujo procedimento será realizado nesta terça-feira, um dia depois do jogo contra o Santos - no qual ele será baixa.- Uma temporada que me levou ao limite físico e mental, onde todos os dias, isso fez eu me desafiar e ultrapassar meus limites mesmo sabendo que em algum momento nosso corpo vai pagar o preço. Após matematicamente não termos mais a possibilidade de ser campeão, em conversa junto ao departamento médico, decidimos parar, fazer um pequeno procedimento no objetivo de voltar para a próxima temporada saudável.
- Mesmo com a luta constante contra a dores, fiz o possível e o impossível para estar em campo ajudando meus companheiros, sempre no objetivo de dar alegria a vocês, NAÇÃO. Gratidão sempre, meu Deus - complementou o desabafo, finalizando com uma passagem bíblica:
- Josué 1:9: "Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar" - postou Caio.
> Veja a tabela do Brasileirão
O Flamengo recebe o Santos às 20h desta segunda, no Maracanã e pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja os relacionados da partida aqui.
Crédito: RodrigoCaioencerraatemporadacom33jogos(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados