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Rodrigo Caio dá mais um passo rumo ao retorno aos jogos do Flamengo

Zagueiro participou da atividade com o grupo do Flamengo neste sábado, no Ninho...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 16:10
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O retorno de Rodrigo Caio aos jogos do Flamengo está cada vez mais próximo. Neste sábado, o zagueiro deu mais um passo em sua recuperação e participou de parte da atividade ao lado dos companheiros. Fora de mais da metade dos jogos do clube desde 2020, o camisa 3 pode ser o "reforço" para Renato Gaúcho a partir do dia 12 de setembro, data da partida contra o Palmeiras.
Sem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio realizou trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, segundo o clube, após uma série de lesões. Com a conclusão do processo, a tendência é de que o camisa 3 recupere a vaga. Nas últimas partidas, Renato tem optado por Gustavo Henrique e Bruno Viana.Sob o comando de Renato Gaúcho, o elenco dá sequência ao período sem jogos no Ninho do Urubu. O momento também está sendo recuperação física para o grupo, além de ambientação para Andreas Pereira e Kenedy, reforços que chegaram para o segundo semestre de 2021. O primeiro, inclusive, já estreou e marcou um dos gols da vitória sobre o Santos, por 4 a 0 na Vila.

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