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Rodrigo Caio comemora retorno aos gramados e vitória do Flamengo: 'Feliz de poder contribuir'

O zagueiro não atua desde o dia 25 de julho, mas voltou a campo contra o Grêmio, na última quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 16:34

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:34

Crédito: Paula Reis/Flamengo
Sem atuar desde o dia 25 de julho, Rodrigo Caio retornou aos gramados na vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 0, na última quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista à FlaTV, o zagueiro comemorou o retorno e destacou que estava feliz de poder contribuir com a equipe.> Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves
- Feliz, muito feliz. Trabalhei muito para retornar, para voltar a jogar saudável, que é o mais importante. Feliz de poder contribuir para a equipe. Espero evoluir a cada dia mais e que a gente possa continuar dessa mesma forma vencendo - disse o zagueiro.
> Flamengo joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
Após uma série de lesões e problemas físicos desde janeiro de 2020, o Flamengo informou, no dia 31 de julho, que Rodrigo Caio seria afastado por "algumas semanas" para realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular. Finalmente recuperado, o zagueiro pode retornar ao campo contra o Grêmio e atuou por 72 minutos.
Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, novamente, enfrenta o Grêmio, no Maracanã, às 20h30, deste domingo. A partida será válida pela 21ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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