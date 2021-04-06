Rodrigo Caio celebra retorno ao Flamengo e tranquiliza torcida para a Supercopa do Brasil: 'Me sinto 100%'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A goleada do Flamengo sobre o Madureira, nesta segunda-feira, marcou o retorno de Rodrigo Caio aos gramados após 38 dias. Após se recuperar de lesão muscular no joelho direito, o zagueiro foi titular ao lado de Willian Arão e estreou na temporada. Após a partida, ele concedeu entrevista coletiva e se disse em boas condições físicas para atuar na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.

+ VÍDEO: assista aos cinco gols do Flamengo no atropelo sobre o Madureira- Muito feliz pela minha volta. Só eu sei o quanto foi difícil ficar todo esse tempo parado numa lesão complicada. Fiz de tudo para me recuperar o quanto antes e fazer uma pré-temporada muito forte. Me sinto hoje 100% saudável e acho que o mais importante é isso. Me senti muito bem na partida. Foi em comum acordo com o Rogério (Ceni) para que eu pudesse jogar 70, 75 minutos. Me sinto pronto para entrar dentro de campo e dar o meu melhor.

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O zagueiro também projetou o duelo contra o Palmeiras, que está marcado para o próximo domingo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Para ele, as duas equipes chegam em grande fase e não há um favorito para ficar com a taça.