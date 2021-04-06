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Rodrigo Caio celebra retorno ao Flamengo e tranquiliza torcida para a Supercopa do Brasil: 'Me sinto 100%'

Zagueiro se recuperou de lesão muscular na coxa e estreou na temporada nesta segunda-feira, na goleada sobre o Madureira...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 23:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 23:49
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A goleada do Flamengo sobre o Madureira, nesta segunda-feira, marcou o retorno de Rodrigo Caio aos gramados após 38 dias. Após se recuperar de lesão muscular no joelho direito, o zagueiro foi titular ao lado de Willian Arão e estreou na temporada. Após a partida, ele concedeu entrevista coletiva e se disse em boas condições físicas para atuar na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.
+ VÍDEO: assista aos cinco gols do Flamengo no atropelo sobre o Madureira- Muito feliz pela minha volta. Só eu sei o quanto foi difícil ficar todo esse tempo parado numa lesão complicada. Fiz de tudo para me recuperar o quanto antes e fazer uma pré-temporada muito forte. Me sinto hoje 100% saudável e acho que o mais importante é isso. Me senti muito bem na partida. Foi em comum acordo com o Rogério (Ceni) para que eu pudesse jogar 70, 75 minutos. Me sinto pronto para entrar dentro de campo e dar o meu melhor.
+ ATUAÇÕES: Flamengo massacra em noite histórica para Gabigol e brilho de trio do meio
O zagueiro também projetou o duelo contra o Palmeiras, que está marcado para o próximo domingo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Para ele, as duas equipes chegam em grande fase e não há um favorito para ficar com a taça.
- São duas grandes equipes, grandes elencos. O mais importante é a gente seguir trabalhando forte. Temos alguns dias antes da final. Mas é difícil falar sobre favorito, o Palmeiras fez uma grande temporada, o Flamengo foi campeão brasileiro. As duas equipes vêm muitas fortes para a decisão.

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