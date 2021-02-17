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futebol

Rodrigo Caio aprova atuação pelo Flamengo após período lesionado

Zagueiro foi titular do Flamengo contra o Corinthians, no domingo, após ser desfalque em cinco rodadas do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 18:45

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Recuperado de lesão muscular que o afastou de cinco rodadas do Brasileirão, Rodrigo Caio tornou-se um reforço para o Flamengo na reta final do torneio. De volta ao time titular no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o camisa 3 teve uma atuação segura no Maracanã - a qual ele mesmo aprovou.
- Fiquei cinco jogos fora, 21 dias sem jogar, mas me senti bem, não me senti preso quando ficamos sem jogar. Me senti muito bem, feliz de ter ajudado a equipe. Esse é o caminho. Quando um jogador é solicitado para entrar tem que estar o mais preparado possível. Espero que domingo a gente possa fazer mais um grande jogo - afirmou Rodrigo Caio à FlaTV, já projetando a decisão contra o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, no Maraca.As lesões marcaram a temporada de Rodrigo Caio, que foi baixa no Flamengo em 31 jogos por conta de problemas físicos, musculares e convocações para a Seleção Brasileira. À disposição de Rogério Ceni para os últimos dois jogos do Brasileirão, o camisa 3 deve formar a zaga com Willian Arão, que vem atuando improvisado na defesa, com Diego herdando sua vaga no meio de campo.

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