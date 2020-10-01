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futebol

Rodrigo Caetano sobre rendimento do Inter: 'Perdemos pontos que não estavam nos planos'

Devido a queda de rendimento, o Colorado perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 20:23

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:23

Crédito: Divulgação/Internacional
Após liderar o Campeonato Brasileiro, o Inter caiu de rendimento e preocupou o seu torcedor, que ficou pessimista em relação ao futuro do time na temporada.Nesta quinta-feira, o executivo de futebol do Colorado, Rodrigo Caetano, admitiu que a equipe perdeu pontos que não estavam nos planos de todos.
‘Perdemos pontos nas últimas rodadas que não estavam nos nossos planos, mas o campeonato está muito embolado, a tabela está muito achatada. Equipes muitas vezes vão jogar desfalcadas e com todas as adversidades em função de tudo isso que estamos vivendo’, afirmou à Rádio Guaíba.
Vice-líder da competição, o Internacional volta a campo no sábado para encarar o Grêmio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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