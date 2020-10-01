Rodrigo Caetano sobre rendimento do Inter: 'Perdemos pontos que não estavam nos planos'

Crédito: Divulgação/Internacional

Após liderar o Campeonato Brasileiro, o Inter caiu de rendimento e preocupou o seu torcedor, que ficou pessimista em relação ao futuro do time na temporada.Nesta quinta-feira, o executivo de futebol do Colorado, Rodrigo Caetano, admitiu que a equipe perdeu pontos que não estavam nos planos de todos.

‘Perdemos pontos nas últimas rodadas que não estavam nos nossos planos, mas o campeonato está muito embolado, a tabela está muito achatada. Equipes muitas vezes vão jogar desfalcadas e com todas as adversidades em função de tudo isso que estamos vivendo’, afirmou à Rádio Guaíba.