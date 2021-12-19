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Rodrigo Caetano elogia o volante Edenílson, mas nega que haja interesse do Atlético-MG no jogador

O meio de campo, de 31 anos, tem multa rescisória alta para deixar o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 19:01

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 19:01

O Atlético-MG já tem um elenco forte e vencedor, que levou em 2021 os títulos do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas, o Galo quer mais em 2022 e buscará reforços para algumas posições no elenco visando as competições do próximo ano, como a Libertadores da América. O nome do volante Edenílson, do Internacional, de 31 anos, apareceu como possibilidade no alvinegro. O jogador foi elogiado pelo diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mas sem citar se há interesse real do time mineiro no atleta colorado. - Não começamos essa questão de ir ao mercado de forma mais forte. Não preciso dizer que admiro ele dentro e fora de campo. Pela questão ética, qualquer interesse que tivermos, procuraremos o Inter. É natural que se busque informações sobre alguns jogadores, mas não tem nenhuma negociação sobre ele - disse o executivo em entrevista à Rádio Gaúcha.Edenilson tem sondagens do futebol árabe. A sua multa rescisória para deixar o Inter é de US$ 3 milhões (R$ 17,07 milhões) para times do exterior, enquanto o valor é mais alto para o mercado interno, o que dificulta uma investida do time mineiro no jogador. Rodrigo Caetano comentou sobre as negociações que o Atlético-MG pretende fazer para a próxima temporada. - Claro que o Atlético não tem essa condição que muitos dizem. Temos um elenco valorizado, pelos títulos, de bons valores e isso certamente tem que ser precificado, mas não vamos contratar seis, sete, oito jogadores. Vamos trazer atletas que irão agregar ao nosso elenco e que vão preencher nossas lacunas já identificadas pela comissão técnica e pelos dirigentes-concluiu.
Crédito: EdenílsonfoidestaquedoColoradonatemproada2021-(Foto:Reprodução/TwitterInternacional

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