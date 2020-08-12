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futebol

Rodrigo Caetano descarta novas contratações no Inter

Na visão do executivo, o clube só volta ao mercado se pintar uma grande oportunidade de negócio...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 16:56

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:56

Crédito: Divulgação/Internacional
A semana está agitada para o Internacional. Nos dois primeiros dias, o Colorado apresentou Yuri Alberto e Lucas Ribeiro, que chegam para fortalecer o competitivo elenco de Eduardo Coudet.Apesar da intensidade no mercado de transferências, Rodrigo Caetano, homem forte do Internacional, garantiu que o time só fecha outra negociação se pintar algo fora de série.
‘O Lucas Ribeiro veio para antecipar um a situação de mercado, como forma de precaução (possível saída de Bruno Fuchs). O Yuri Alberto veio para suprir a saída do Gustavo e também com outro modelo de negócio, porque nós enxergamos nele potencial de valorização’, disse o executivo à Zero Hora, antes de completar: ‘Não é preciso trazer novas peças, salvo uma grande oportunidade de negócio ou para suprir uma saída’.
Vale lembrar que o Colorado apertou o cinto durante a paralisação da COVID-19. A diretoria de Marcelo Medeiros chegou a cortar orçamento dentro do clube e tem a ideia de negociar algum jogador do elenco para equilibrar o caixa.

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