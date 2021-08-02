Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro aceitam ser interventores da CBF, mas Justiça do Rio anula decisão

Crédito: Divulgação/CBF

A possível troca no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira. Primeiro, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, aceitaram a nomeação como os interventores da entidade e assinaram o termo de confirmação em uma rápida sessão na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca.

Poucos minutos depois, no entanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o recurso da CBF e anulou a sentença que determinava intervenção na entidade que controla o futebol brasileiro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal "ge".

+ Veja chances de título, Libertadores e rebaixamento após a 14ª rodada do Campeonato BrasileiroA decisão de anular a intervenção foi tomada pelo desembargador Luiz Umpierre de Mello Serra, da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Ele concedeu um efeito suspensivo aos advogados da CBF instantes depois que os interventores (Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos) chegaram ao prédio da entidade.

Um dos argumentos usados é contra a intervenção é o artigo 90 da Lei Pelé, que diz que dirigentes de clubes não podem assumir "cargo ou função em entidade de administração do desporto". Rodolfo Landim, portanto, não pode ocupar nenhum cargo na CBF, mesmo que de forma provisória.

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Autor da ação original que decretou a intervenção na CBF, o Ministério Público deve recorrer da anulação. O caso será apreciado pelos demais integrantes da 17ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos próximos dias.