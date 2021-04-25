Rodinei responde sobre a chance de voltar ao Flamengo em junho: 'Portas abertas, eu sei que sempre terão'

Autor de um dos gols do Internacional na goleada sobre o Esportivo, no último sábado, Rodinei respondeu sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo no segundo semestre deste ano. Emprestado até o fim de maio, o lateral-direito de 29 anos realçou que as portas do Rubro-Negro sempre estarão abertas:- Meu contrato se encerra no fim do mês que vem. Não sei o que Papai do Céu tem reservado para mim. Mas levo a vida desta maneira, acordo cedo, trabalho firme com humildade e dedicação. Portas abertas, eu sei que sempre terão para mim e meus companheiros. Tenho que esquecer isso, lá no dia 31 de maio vamos ver o que vai acontecer - falou Rodinei.