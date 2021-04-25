Rodinei responde sobre a chance de voltar ao Flamengo em junho: 'Portas abertas, eu sei que sempre terão'

Autor de um dos gols do Internacional na goleada sobre o Esportivo, no último sábado, Rodinei respondeu sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo no segundo semestre deste ano. Emprestado até o fim de maio, o lateral-direito de 29 anos realçou que as portas do Rubro-Negro sempre estarão abertas:- Meu contrato se encerra no fim do mês que vem. Não sei o que Papai do Céu tem reservado para mim. Mas levo a vida desta maneira, acordo cedo, trabalho firme com humildade e dedicação. Portas abertas, eu sei que sempre terão para mim e meus companheiros. Tenho que esquecer isso, lá no dia 31 de maio vamos ver o que vai acontecer - falou Rodinei.
Rodinei tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Pelo Internacional, está cedido desde o ano passado, quando realizou 39 partidas pelo Colorado, que não exercerá a opção de compra.
E Rogério Ceni, também na noite passada, comentou sobre a hipótese:
- Pelo que eu sei, me informaram que Rodinei é jogador do Flamengo e tem contrato até 2022. Há de se destacar que ele fez um grande Brasileirão com o Inter. Se for do desejo do clube que o atleta seja reintegrado, vamos trabalhar com o maior prazer com ele - falou o treinador do Fla.
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Para a posição, o Flamengo conta com Isla, Matheuzinho e João Lucas.