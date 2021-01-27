Rodinei comemora aniversário no Inter: 'É uma honra vestir essa camisa gigante'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Um dos jogadores de confiança de Abel Braga, o lateral-direito Rodinei comemora uma data importante nesta terça-feira, 26. Foi nesse mesmo dia, em 2020, que o atleta estreou com a camisa colorada. Naquela oportunidade, a equipe de Porto Alegre enfrentava o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Os colorados saíram vitoriosos pelo placar de 3 a 1, Rodinei teve boa atuação e jogou por 72 minutos.

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Vindo por empréstimo junto ao Flamengo, Rodinei pode conquistar o bicampeonato do Brasileirão. Em 2019 esteve no elenco carioca que conquistou o Campeonato Nacional e agora pode conquistar o segundo em sequência. Titular da equipe de Abel Braga, Rodinei ganhou espaço na equipe do Internacional e aproveitou a oportunidade dando resposta dentro de campo. Já são nove partidas consecutivas e com atuações elogiadas pelo treinador colorado. O lateral completou, no último dia 13 de janeiro, um ano de clube.

“Estou muito feliz em completar um ano de estreia pelo Internacional. Desde minha chegada tenho tido o apoio de todas aqui e sou muito grato por tudo que vivo aqui. É uma honra vestir essa camisa gigante e espero marcar meu nome na história conquistando títulos e dando alegrias ao torcedor. Seria um marco em minha carreira conquistar esse título pelo Inter e o segundo consecutivo como jogador”, afirma o camisa 22 do colorado.