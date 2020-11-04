futebol

Rodinei brinca sobre golaço na classificação do Inter

Lateral-direito marcou um belo gol diante do Atlético-GO e ofereceu para a sua esposa...
LanceNet

03 nov 2020 às 23:43

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 23:43

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após duas vitórias contra o Atlético-GO, o Internacional carimbou a sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e agora assiste de camarote a sequência dos confrontos para conhecer o rival da próxima fase.Na vitória desta noite, o gol mais bonito na vitória por 2 a 1 foi de Rodinei. Em lindo chute da entrada da área, o lateral-direito acertou o ângulo de Jean.
Na saída do campo, o bom humor exalou na conversa com a imprensa e o lateral ofereceu a pintura para a esposa.
‘Agradecer primeiramente a Deus por esse gol. Não sei se foi o mais bonito da carreira, mas foi. Já fiz outros. Quero dedicar à minha esposa, Ana Carolina, que está grávida de quatro meses. Queria comemorar para ela, mas teve o corredor, que fazemos no treino. E lá atrás acho que não tem câmera. Mas trabalhar porque no final de semana tem mais’, afirmou ao SporTV.

