Rodallega testa positivo para Covid-19 e adia volta ao Bahia

A volta do atacante Hugo Rodallega ao Bahia será adiada por alguns dias, já que o atleta testou positivo para Covid-19.

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De férias na Colômbia, o atacante testou positivo em seu país natal e, agora vai cumprir a quarentena antes de voltar ao Brasil.

Vale citar, que o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na semana passada, mas Rodallega ganhou alguns dias a mais de descanso ao lado dos familiares.

Com a saída de Gilberto, o colombiano é o principal atacante para a disputa da temporada 2022.