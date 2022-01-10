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Rodallega testa positivo para Covid-19 e adia volta ao Bahia

Colombiano testou positivo em seu país natal e não se apresentou no treino desta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 14:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 14:51

A volta do atacante Hugo Rodallega ao Bahia será adiada por alguns dias, já que o atleta testou positivo para Covid-19.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De férias na Colômbia, o atacante testou positivo em seu país natal e, agora vai cumprir a quarentena antes de voltar ao Brasil.
Vale citar, que o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na semana passada, mas Rodallega ganhou alguns dias a mais de descanso ao lado dos familiares.
Com a saída de Gilberto, o colombiano é o principal atacante para a disputa da temporada 2022.
Crédito: RodallegaéoatacantedoBahiaparaatemporada2022(Foto:Divulgação/Bahia

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