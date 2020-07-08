Rodada portuguesa que pode valer título ao Porto começa nesta quarta

Crédito: Porto (em ação contra o Boavista pode sagrar-se campeão nesta rodada (Divulgação Twitter Porto)

Dois jogos abrem, nesta quarta-feira, a rodada 31 do Campeonato Português, que pode garantir o título para o Porto. Os jogos são Boavista x Marítimo e Aves e Setúbal. Os quatro times estão na metade de baixo da tabela.

O Boavista, com 38 pontos e em décimo lugar, escapa de vez de qualquer chance de rebaixamento se vencer em casa. O Marítimo tem 34 pontos e uma derrota o colocará de vez na briga contra a degola.

No outro jogo, o Aves só cumpre tabela. Em último com 14 pontos, já está rebaixado. O Setúbal, por sua vez, tem jogo de vida ou morte, ele está na posição 16, a primeira livre do rebaixamento. Porém, se perder, poderá ser alcançado pelo penúltimo colocado Portimonense.

Os demais jogos da rodada - nesta quinta-feira: Rio Ave x Portimonense, Tondela x Porto e Famalicão x Benfica; nesta sexta-feira: Vitória de Guimarães x Gil Vicente, Sporting x Santa Clara e Paços de Ferreira x Braga; neste sábado: Belenenses x Moreirense.