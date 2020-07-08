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futebol

Rodada portuguesa que pode valer título ao Porto começa nesta quarta

Dois jogos abrem o round 31 e o Setúbal pode se complicar de vez na tabela.  Porto joga na quinta-feira e , se vencer e o Benfica tropeçar, leva o título para casa...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 00:49

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 00:49

Crédito: Porto (em ação contra o Boavista pode sagrar-se campeão nesta rodada (Divulgação Twitter Porto)
Dois jogos abrem, nesta quarta-feira, a rodada 31 do Campeonato Português, que pode garantir o título para o Porto. Os jogos são Boavista x Marítimo e Aves e Setúbal. Os quatro times estão na metade de baixo da tabela.
O Boavista, com 38 pontos e em décimo lugar, escapa de vez de qualquer chance de rebaixamento se vencer em casa. O Marítimo tem 34 pontos e uma derrota o colocará de vez na briga contra a degola.
No outro jogo, o Aves só cumpre tabela. Em último com 14 pontos, já está rebaixado. O Setúbal, por sua vez, tem jogo de vida ou morte, ele está na posição 16, a primeira livre do rebaixamento. Porém, se perder, poderá ser alcançado pelo penúltimo colocado Portimonense.
Os demais jogos da rodada - nesta quinta-feira: Rio Ave x Portimonense, Tondela x Porto e Famalicão x Benfica; nesta sexta-feira: Vitória de Guimarães x Gil Vicente, Sporting x Santa Clara e Paços de Ferreira x Braga; neste sábado: Belenenses x Moreirense.
Restam quatro rodadas para o término da competição e o Porto pode sagrar-se campeão se vencer o Tondela e o Benfica perder para o Famalicão. Isso acontece porque os portistas tem 73 pontos, contra 67 dos benfiquistas. Caso ocorram os resultados acima, o Porto abriria nove pontos de vantagem e com apenas mais nove pontos em jogo, o máximo que o Benfica conseguiria seria empatar em pontos. Porém, como o primeiro critério de desempates é o confronto direto e os Dragões venceram os rivais no turno e no returno, ele leva o caneco para casa.

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