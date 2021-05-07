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futebol

Rodada final do Paulistão será neste domingo, às 16h; confira

FPF divulgou na noite desta sexta-feira a data da última rodada da fase de grupos...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 20:40

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 20:40
Crédito: Divulgação/FPF
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta sexta-feira a data dos jogos da última rodada do Paulistão 2021. Todos os confrontos serão no domingo, às 16h.
>> CONFIRA A TABELA DO PAULISTÃO E SIMULE A RODADA FINAL
Corinthians e São Paulo já estão classificados para as quartas de final. O Palmeiras ainda luta por sua classificação, e o Santos, já eliminado, joga para não ser rebaixado no estadual.Confira a lista completa de jogos da rodada decisiva:
Domingo, às 16h:Botafogo x Red Bull Bragantino - Com transmissão de Sportv e PPVCorinthians x Novorizontino - Com transmissão do PPVInter de Limeira x Guarani - Com transmissão do PPV PlayItuano x Santo André - Com transmissão do PPV PlayMirassol x São Paulo - Com transmissão do PPVPonte Preta x Palmeiras -Com transmissão de TV Globo e PPVSantos x São Bento - Com transmissão de Sportv e PPVSão Caetano x Ferroviária - Com transmissão do PPV Play

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