Rodada final do Paulistão será neste domingo, às 16h; confira

Crédito: Divulgação/FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta sexta-feira a data dos jogos da última rodada do Paulistão 2021. Todos os confrontos serão no domingo, às 16h.

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Corinthians e São Paulo já estão classificados para as quartas de final. O Palmeiras ainda luta por sua classificação, e o Santos, já eliminado, joga para não ser rebaixado no estadual.Confira a lista completa de jogos da rodada decisiva: