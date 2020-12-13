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Rodada 28 da Série B é benéfica para o Cruzeiro que fica a 7 pontos do G4

Os resultados restantes da 28ª rodada ajudaram a Raposa, que pode conseguir reduzir a distância para os times do grupo de acesso de sete para quatro pontos...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 07:00
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Além de ter feito sua parte, derrotando o Vitória-BA por 1 a 0, em Salvador, o Cruzeiro teve uma “ajudinha” dos rivais para se manter “vivo” na luta pelo acesso à Série A de 2021. A 28ª rodada da competição foi boa para a Raposa. Equipes que estão à frente dos mineiros tropeçaram, como o Cuiabá, que perdeu para o Figueirense, e o Sampaio Corrêa, quarto colocado, que empatou com o Operário-PR fizeram a diferença da Raposa para o G4 ficar em sete pontos. O time maranhense está com 45 pontos, contra 38 da equipe de Felipão.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA SÉRIE B 2020 Faltam 10 jogos para o fim da Série B e, mesmo na 11ª posição, o Cruzeiro tem um cenário de busca pelo acesso mais claro, do que há algumas rodadas atrás. O time celeste volta a campo na terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), contra o CSA, no Independência.

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