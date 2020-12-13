Rodada 28 da Série B é benéfica para o Cruzeiro que fica a 7 pontos do G4

Além de ter feito sua parte, derrotando o Vitória-BA por 1 a 0, em Salvador, o Cruzeiro teve uma “ajudinha” dos rivais para se manter “vivo” na luta pelo acesso à Série A de 2021. A 28ª rodada da competição foi boa para a Raposa. Equipes que estão à frente dos mineiros tropeçaram, como o Cuiabá, que perdeu para o Figueirense, e o Sampaio Corrêa, quarto colocado, que empatou com o Operário-PR fizeram a diferença da Raposa para o G4 ficar em sete pontos. O time maranhense está com 45 pontos, contra 38 da equipe de Felipão.