Robson não dá prazo pra estrear pelo Corinthians e fala sobre concorrência na zaga: 'Chego com ambição'

O jogador, inclusive, é muito lúcido em dizer que só entrará em campo quando estiver em plenas condições físicas.

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- Estou trabalhando. Acho que o mais importante é me sentir bem comigo mesmo. Não adianta falar para o Sylvinho que estou bem, não quero expor dessa forma. Quando tiver 100%, ele mesmo vai estar no campo avaliando. Quero muito voltar a atuar. Em breve estarei voltando - disse Robson em sua primeira entrevista coletiva no novo time.

O jogador vai vestir a camisa 3, mas chega com concorrência em sua posição. No ano passado, João Victor e Gil se entrosaram muito bem na zaga, com Raul Gustavo sendo elogiado quando exigido.

No primeiro semestre, ainda com o ex-treinador Vagner Mancini o Corinthians chegou a utilizar um sistema com três zagueiros, à época com João Victor pelo lado direito, Jemerson, que deixou o clube ainda no ano passado, fazendo a parte central, e Raul no lado canhoto. Na ocasião Gil não estava em boa fase e figurava no banco de reservas.

No entanto, a chegada de Sylvinho fez com que o esquema com linha de quatro voltasse, assim como Gil. Inicialmente, a ideia do treinador era ter Gil e Raul como dupla de zaga, mas João ganhou a posição após substituir o companheiro de posição que precisou se ausentar de uma partida pela segunda rodada do Brasileirão, contra o América-MG, por questões pessoais.

Mesmo com a forte concorrência, Robson foi enfático em dizer que chega ao Corinthians com ambição.

- Obviamente que o João Victor, Gil, Raul são excelentes zagueiros. Eles têm um histórico no clube. João é jovem, Gil mais experiente. Chego com a ambição de trabalhar e buscar meu espaço com respeito. Todos vão acrescentar e ajudar o Corinthians - destacou o atleta.

Incluisive, o defensor revelou que tem sido orientado por Gil. Aos 34 anos, o camisa 4 é um dos líderes do elenco corintiano, e tem 10 anos a mais que o companheiro de posição.

- Venho trabalhando muito forte. Gil vem me orientando, não só ele. Outros, também. Complicado voltar de de lesão. O mais importante é estar à disposição, me preparar, chance vai aparecer. Vida de jogador é assim. Me sentir bem e estar à disposição - trouxe o zagueiro.