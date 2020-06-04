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Robinho revela sonho de conquistar Libertadores pelo Santos: 'Vou dar a vida'

Em live com a sua representante, Marisa Alija, jogador mencionou o seu carinho pelo Peixe, mas não garantiu o retorno, por questões contratuais...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 15:11

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:11

Crédito: Ivan Storti/Lancepress!
Especulado no Santos desde o início do ano, Robinho revelou que tem o sonho de vencer a Copa Libertadores da América pelo Peixe.
– Tenho um carinho pelo Santos, pela cidade, pelo clube que me revelou. Através do Santos pude realizar todos os meus sonhos, jogar na seleção. Se eu tiver que jogar a Libertadores de novo, eu vou dar a vida, não que os outros títulos não sejam importantes. Vou fazer com que o Santos dispute todos os torneios, caso tenha que voltar – disse em live com a sua representante, Marisa Alija.E MAIS:Jean Mota conta como tem sido o contato de Jesualdo com os jogadores do Santos durante a quarentenaDorival, Marcelo e Muricy #3: técnicos vencedores pelo Santos avaliam trabalho de JesualdoE se... Camanducaia opina sobre como seria o destino dele e do Santos caso gol em 95 fosse validadoAo L!, vice do Pachuca confirma saída de Cueva e desconhece pendência com o SantosA atual diretoria santista não esconde o desejo em repatriar o atleta, que já passou três vezes pela Vila Belmiro. No entanto, o jogador que tem contrato até o fim deste mês com o Istambul Basaksehir, revelou que o clube turco utilizará a extensão concedida pela Fifa para os jogadores em fim de contrato terminem os campeonatos atuais com as suas respectivas equipes.
– Era pra acabar agora (contrato), mas se estendeu até o fim do campeonato. A Fifa deu a exceção para que os clubes terminem o campeonato – disse o jogador.
O Basakserhir ainda possui uma cláusula contratual para extensão automática do contrato por mais um ano. Porém, o clube não deve exercer essa opção.
Robinho foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos, em 2003. No seu segundo ano como profissional, o atleta já era a estrela do elenco do Alvinegro Praiano aquele ano, por ter se destacado na conquista do Campeonato Brasileiro na temporada anterior.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini E MAIS:

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