Robinho quer vitória do Coxa em cima do Vila Nova

Crédito: Robinho é um dos destaques do Coxa na Série B (Divulgação/Coritiba

O clima no Coritiba é de pura decisão. Líder da Série B, o Coxa recebe o Vila Nova nesta sexta-feira e precisa sair com três pontos fundamentais.

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Dentro do elenco, a expectativa para encarar o Tigre é gigantesca e o meia Robinho, um dos destaques, projeta a conquista do triunfo.

‘É uma vitória que nos faz abrir mais ainda do quinto colocado. Então, vamos com tudo para conseguir essa vitória’, afirmou.