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Robinho quer vitória do Coxa em cima do Vila Nova

Coritiba pode abrir até 11 pontos do Avaí, primeiro time fora do G-4 da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 15:55

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:55

Crédito: Robinho é um dos destaques do Coxa na Série B (Divulgação/Coritiba
O clima no Coritiba é de pura decisão. Líder da Série B, o Coxa recebe o Vila Nova nesta sexta-feira e precisa sair com três pontos fundamentais.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, a expectativa para encarar o Tigre é gigantesca e o meia Robinho, um dos destaques, projeta a conquista do triunfo.
‘É uma vitória que nos faz abrir mais ainda do quinto colocado. Então, vamos com tudo para conseguir essa vitória’, afirmou.
Com 45 pontos, o Coxa pode chegar a abrir 11 pontos do Avaí, caso vença o seu duelo e o Leão tropece contra o Remo, fora de casa.

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