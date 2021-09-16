Robinho quer vitória do Coxa em cima do Vila Nova

O clima no Coritiba é de pura decisão. Líder da Série B, o Coxa recebe o Vila Nova nesta sexta-feira e precisa sair com três pontos fundamentais.
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Dentro do elenco, a expectativa para encarar o Tigre é gigantesca e o meia Robinho, um dos destaques, projeta a conquista do triunfo.
‘É uma vitória que nos faz abrir mais ainda do quinto colocado. Então, vamos com tudo para conseguir essa vitória’, afirmou.
Com 45 pontos, o Coxa pode chegar a abrir 11 pontos do Avaí, caso vença o seu duelo e o Leão tropece contra o Remo, fora de casa.