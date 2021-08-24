Robertson renova contrato com o Liverpool por mais cinco temporadas

Homem de confiança do técnico Jürgen Klopp no Liverpool, o lateral-esquerdo Andrew Robertson renovou seu contrato com os Reds nesta terça-feira. O jogador de 27 anos agora tem vínculo com o clube de Anfield por mais cinco temporadas, até junho de 2026.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Desde 2017 nos Reds, Robertson é um dos principais jogadores da equipe inglesa e soma 177 partidas. O escocês foi campeão da Premier League, da Champions League, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa.