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futebol

Robertson renova contrato com o Liverpool por mais cinco temporadas

Jogador de 27 anos está no clube inglês desde 2017 e já conquistou o Campeonato Inglês, a Champions League, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa pelos Reds...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 14:13
Crédito: John Powell / Liverpool
Homem de confiança do técnico Jürgen Klopp no Liverpool, o lateral-esquerdo Andrew Robertson renovou seu contrato com os Reds nesta terça-feira. O jogador de 27 anos agora tem vínculo com o clube de Anfield por mais cinco temporadas, até junho de 2026.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Desde 2017 nos Reds, Robertson é um dos principais jogadores da equipe inglesa e soma 177 partidas. O escocês foi campeão da Premier League, da Champions League, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa.

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