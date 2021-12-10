Roberto Trinas deixa o marketing do Palmeiras após seis anos no clube

Leila Pereira assume a presidência do Palmeiras no dia 15 de dezembro, porém o processo de reestruturação no clube está em andamento e Roberto Trinas, diretor de marketing, deixou o cargo nesta sexta-feira (10). O executivo chegou ao Alviverde em outubro de 2015, durante a gestão de Paulo Nobre, e no boom de sócios-torcedores, quando o Palmeiras registrou mais de cem mil adimplentes no programa Avanti. Foram pouco mais de seis anos à frente do departamento.