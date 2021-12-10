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futebol

Roberto Trinas deixa o marketing do Palmeiras após seis anos no clube

Executivo estava no cargo desde outubro de 2015 e não terá substituto. Gestão de Leila Pereira, nova presidente do Verdão, pretende manter somente gerentes na função
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 18:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:00

Leila Pereira assume a presidência do Palmeiras no dia 15 de dezembro, porém o processo de reestruturação no clube está em andamento e Roberto Trinas, diretor de marketing, deixou o cargo nesta sexta-feira (10). O executivo chegou ao Alviverde em outubro de 2015, durante a gestão de Paulo Nobre, e no boom de sócios-torcedores, quando o Palmeiras registrou mais de cem mil adimplentes no programa Avanti. Foram pouco mais de seis anos à frente do departamento.
Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, Leila não vai contratar outra pessoa para a função. Para a nova presidente, o modelo ideal de gestão no marketing é manter os gerentes se reportando diretamente para ela para que a comunicação da área seja mais fluída e direta.
Roberto Trinas é formado em engenharia de produção pela UFRJ e tinha salário registrado em carteira.
Crédito: (Foto:Divulgação/Palmeiras

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