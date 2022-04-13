Roberto Dinamite completa 68 anos e recebe o título de benemérito do Vasco: 'Reconhecimento do atleta'

Foi com pompa. Aniversariante deste dia 13 de abril, o ex-presidente e ídolo maior do Vasco, recebeu, na noite desta quarta-feira, o título de benemérito do Vasco. Na sede náutica da Lagoa, estiveram presentes dirigentes, ex-dirigentes, um representante da CBF, um do consulado português, sócios do clube mais familiares e personagens importantes da vida do homenageado.Com 68 anos, Roberto é o maior artilheiro da história do Cruz-Maltino, com 708 gols, é quem mais disputou jogos (foram 1.110) e também quem mais fez gols em São Januário. Marcou 184 vezes. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279 gols.

Politicamente, foi presidente entre 2008 e 2014. Com um segundo mandato esportivamente ruim, ele se afastou da vida política do clube e só voltou aos holofotes na gestão de Alexandre Campello. Com o título recebido, ele passa a integrar o grupo de conselheiros natos com poder decisivo nas eleições do clube.

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Durante a cerimônia, Roberto, que se recupera de um câncer no intestino, foi muito saudado pelos presentes. O Vasco prepara uma estátua, que está prevista para ser inaugurada no próximo dia 28. O homenageado também discursou.

- Fazer gol é muito mais fácil, mas quero colocar para vocês que estou muito emocionado. Este momento é muito especial de reconhecimento do atleta, do homem, do filho, do pai, do avô - relatou.