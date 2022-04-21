Roberto Carlos ‘confirma’ Mbappé no Real Madrid

A novela sobre o futuro de Mbappé parece estar no fim! O atacante ainda não acertou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid é um dos clubes interessados. Embaixador e ídolo da equipe espanhola, Roberto Carlos ‘confirmou’ que o francês vai vestir a camisa merengue na próxima temporada.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos
- (Ele) Vem! Vem! - disse o ex-lateral, em resposta aos torcedores do Real Madrid que estavam na partida contra o Osasuna, na última quarta-feira.
Como está em fim de contrato com o Paris, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com o Real Madrid. O atacante é destaque da equipe na temporada, com 33 gols e 18 assistências em 41 partidas.