Roberto Carlos ‘confirma’ Mbappé no Real Madrid

A novela sobre o futuro de Mbappé parece estar no fim! O atacante ainda não acertou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid é um dos clubes interessados. Embaixador e ídolo da equipe espanhola, Roberto Carlos ‘confirmou’ que o francês vai vestir a camisa merengue na próxima temporada.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos