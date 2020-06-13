Robben não descarta voltar a jogar na próxima temporada: 'Não vou dizer nem que sim e nem que não'

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O ex-jogador Arjen Robben, que se aposentou dos gramados ao final da última temporada, deixou no ar a possibilidade de voltar a atuar na próxima temporada. Na última sexta-feira, o holandês disse que caso isso aconteça, não será no Bayern de Munique, seu último clube.

Robben tem treinado no Bayern por conta própria para manter a forma física. Ao ser perguntado por um jornalista da emissora "Sports1" se estava voltando ao clube bávaro, o ex-jogador deu sua versão.

- Lamento te decepcionar, mas a possibilidade de voltar ao Bayern é completamente impossível. Sobre a próxima temporada, nunca se sabe. Não vou dizer sim ou não - declarou o holandês.