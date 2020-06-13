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Robben não descarta voltar a jogar na próxima temporada: 'Não vou dizer nem que sim e nem que não'

Aos 36 anos, ex-jogador admitiu que existe a chance de voltar a jogar profissionalmente...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 20:28

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 20:28

Crédito: AFP
O ex-jogador Arjen Robben, que se aposentou dos gramados ao final da última temporada, deixou no ar a possibilidade de voltar a atuar na próxima temporada. Na última sexta-feira, o holandês disse que caso isso aconteça, não será no Bayern de Munique, seu último clube.
Robben tem treinado no Bayern por conta própria para manter a forma física. Ao ser perguntado por um jornalista da emissora "Sports1" se estava voltando ao clube bávaro, o ex-jogador deu sua versão.
- Lamento te decepcionar, mas a possibilidade de voltar ao Bayern é completamente impossível. Sobre a próxima temporada, nunca se sabe. Não vou dizer sim ou não - declarou o holandês.
Recentemente, o nome de Robben foi especulado no Botafogo. Ricardo Rotenberg, vice-presidente comercial e de marketing do Glorioso, afirmou que entrou em contato com ex-atacante e que o mesmo ficou muito feliz com a procura. Porém, à época, a negociação não avançou.E MAIS:Dia do Mercado: Thiago Silva longe do Brasil, mudanças no PSG, futuro de D´Alessandro...Bayern de Munique vence Borussia Mönchengladbach e fica a uma vitória do título da BundesligaDiretor do PSG, Leonardo confirma saída de Cavani e Thiago SilvaZidane mostra confiança e diz que Real Madrid está pronto para retornoCom Hazard de volta, Real Madrid divulga lista de relacionados E MAIS:

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