River Plate x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (5), às 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

O jogo de volta, decisivo, que dá a vaga para a final do torneio, será na próxima terça (12), no Allianz Parque. O Verdão decide em casa por ter feito a melhor campanha da fase de grupos.

Nas quartas de final da competição continental, o Verdão superou o Libertad-PAR, empatando por 1 a 1 na partida de ida e vencendo por 3 a 0 na volta. Já o time argentino eliminou o Nacional-URU, vencendo por 2 a 0 na ida e 6 a 2 na volta.

>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação>> Estaduais, Champions, Fórmula 1: saiba quem irá transmitir os principais eventos esportivos em 2021OS RETORNOS DE VERON E ZÉ RAFAEL NO VERDÃO

Uma das grandes novidades durante os treinamentos do Palmeiras em preparação para o duelo contra o River foi o retorno de Gabriel Veron. O atacante se recuperava de uma lesão na coxa direita, sofrida há pouco menos de duas semanas.

Zé Rafael, recuperado de infecção no pé esquerdo, também treinou sem restrições e, assim como o jovem atacante, viajou com a delegação alviverde para a Argentina.RIVER CONTA COM VOLTA DE MILTON CASCO; ANGILERI SEGUE FORA

O lateral-esquerdo Milton Casco se recuperou de uma distensão muscular sofrida há cerca de uma semana e está na lista de relacionados de Marcelo Gallardo para enfrentar o Palmeiras.

Fabrízio Angileri, contudo, é desfalque. O companheiro de posição de Casco ainda segue sem condições de jogo devido a uma lesão muscular na perna esquerda.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Libertad x Palmeiras

Data: 05 de Janeiro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Avellaneda, em Buenos Aires-ARG

Árbitro: Leodán González (URU)Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barrero (URU)VAR: Julio Bascuñán (CHI)

Transmissão: – SBT (TV aberta para todo o Brasil)– CONMEBOL TV (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SITE OFICIAL DO SBT e CONMEBOL TV ONLINE.ESCALAÇÕES, DESFALQUES E SUSPENSOS DE RIVER PLATE X PALMEIRAS

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques: Fabrízio Angileri (lesão muscular)Suspensos: -

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira