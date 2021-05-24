River Plate x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

River Plate e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, em Buenos Aires, pela Libertadores Crédito: Arte LANCE!

River Plate (ARG) e Fluminense jogam a vida nesta terça-feira (25), na abertura da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder e vice-líder do Grupo D, respectivamente, os argentinos precisam apenas empatar, enquanto os brasileiros querem vencer para não depender do outro jogo da chave. O confronto será no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 19h15 (de Brasília).

Depois de ter praticamente todo elenco infectado pela Covid-19 e precisar jogar com o volante Enzo Pérez no gol, sem reservas e mesmo assim vencer o Santa Fe (COL), o River terá reforços. Dos 15 infectados, 13 não apresentaram sequelas, como os titulares Armani, goleiro, o meia De La Cruz e o atacante Borré, além do zagueiro Rojas e do volante Zuculini, que disputam posição. Ficam foram Diáz e Bologna, com sequelas ainda, e outros sete infectados posteriormente cumprindo quarentena. Líderes, os argentinos só precisam de um empate, chegando aos 10 pontos e garantindo a primeira posição.

Já o Fluminense chega de duas derrotas consecutivas. A primeira para o Junior Barranquilla (COL) em casa, que complicou a situação no grupo, e a segunda para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. O time titular deve ter mudanças, apesar de o técnico Roger Machado poder contar com força máxima para o confronto. O Tricolor precisa vencer e, caso não o faça, torce por um tropeço do Junior.

FICHA TÉCNICA - RIVER PLATE X FLUMINENSE