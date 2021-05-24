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Futebol

River Plate x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes lutam por vaga nas oitavas de final na Libertadores nesta terça-feira, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 18:00
River Plate e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, em Buenos Aires, pela Libertadores Crédito: Arte LANCE!
River Plate (ARG) e Fluminense jogam a vida nesta terça-feira (25), na abertura da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder e vice-líder do Grupo D, respectivamente, os argentinos precisam apenas empatar, enquanto os brasileiros querem vencer para não depender do outro jogo da chave. O confronto será no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 19h15 (de Brasília).
Depois de ter praticamente todo elenco infectado pela Covid-19 e precisar jogar com o volante Enzo Pérez no gol, sem reservas e mesmo assim vencer o Santa Fe (COL), o River terá reforços. Dos 15 infectados, 13 não apresentaram sequelas, como os titulares Armani, goleiro, o meia De La Cruz e o atacante Borré, além do zagueiro Rojas e do volante Zuculini, que disputam posição. Ficam foram Diáz e Bologna, com sequelas ainda, e outros sete infectados posteriormente cumprindo quarentena. Líderes, os argentinos só precisam de um empate, chegando aos 10 pontos e garantindo a primeira posição.
Já o Fluminense chega de duas derrotas consecutivas. A primeira para o Junior Barranquilla (COL) em casa, que complicou a situação no grupo, e a segunda para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. O time titular deve ter mudanças, apesar de o técnico Roger Machado poder contar com força máxima para o confronto. O Tricolor precisa vencer e, caso não o faça, torce por um tropeço do Junior.

FICHA TÉCNICA - RIVER PLATE X FLUMINENSE

  • Data/Hora: 25/05/2021, às 19h15 (de Brasília)
  • Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG) 
  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

  • Onde ver: Fox Sports e Facebook Watch

  • RIVER PLATE: Armani; Casco (Lecanda), Maidana, Rojas (Suárez) e Martínez; Palavecino, Zuculini (Enzo Pérez) e De La Cruz; Álvarez, Borré (Fontana) e Matías Suárez (Robert Rojas). Técnico: Marcelo Gallardo 
  • Desfalques: Díaz e Bologna (sequelas da Covid-19), Alex Vigo, Angileri, Montiel, Ponzio, Paradela, Beltrán e Londoño (isolamento por Covid-19) 
  • Pendurado: Casco 
  • Suspensos: Ninguém 

  • FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos (Egídio); Yago Felipe, Martinelli e Nene; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Técnico: Roger Machado 
  • Desfalques: Hudson (lesão ligamentar) e John Kennedy (ainda voltando aos treinos após Covid-19) 
  • Pendurados:  Martinelli e Yago Felipe 
  • Suspensos: Ninguém 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostam no empate, enquanto 30% acham que o River Plate vencerá e 10% acreditam no Fluminense.

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