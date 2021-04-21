River Plate (PAR) x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O técnico corintiano Vagner Mancini aproveitou a sequência de quatro jogos na última semana para rodar o elenco e fazer uma espécie de laboratório para definir o time titular para encarar o duelo contra El Kelito. O plantel viajou para o Paraguai na tarde desta quarta-feira (21), após finalizar a preparação, no CT Joaquim Grava, na parte da manhã.

Enquanto isso, o River não vem de uma boa fase no campeonato paraguaio, onde é lanterna, com apenas uma vitória em 11 jogos. Contudo, para chegar até a fase de grupos da Sul-Americana, a equipe precisou deixar para trás o Guaireña, também do Paraguai, com duas vitórias: 2 a 1 fora e 4 a 2 em casa. O time vem como novo treinador, Celso Ayala, já que a derrota, em casa, por 2 a 0, para o Sol de América, no último sábado (17), determinou a demissão do antigo técnico, Enrique Landaida. Antes de Landaida, Mario Jara também treinou o River Plate (PAR) nesta temporada. Portanto, Ayala será o terceiro treinador do clube nesta temporada.RIVER PLATE (PAR) X CORINTHIANS