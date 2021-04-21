River Plate (PAR) x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), na cidade de Assunção, capital paraguaia, contro River Plate (PAR), pela primeira rodada do grupo E do torneio continental.
O técnico corintiano Vagner Mancini aproveitou a sequência de quatro jogos na última semana para rodar o elenco e fazer uma espécie de laboratório para definir o time titular para encarar o duelo contra El Kelito. O plantel viajou para o Paraguai na tarde desta quarta-feira (21), após finalizar a preparação, no CT Joaquim Grava, na parte da manhã.
Enquanto isso, o River não vem de uma boa fase no campeonato paraguaio, onde é lanterna, com apenas uma vitória em 11 jogos. Contudo, para chegar até a fase de grupos da Sul-Americana, a equipe precisou deixar para trás o Guaireña, também do Paraguai, com duas vitórias: 2 a 1 fora e 4 a 2 em casa. O time vem como novo treinador, Celso Ayala, já que a derrota, em casa, por 2 a 0, para o Sol de América, no último sábado (17), determinou a demissão do antigo técnico, Enrique Landaida. Antes de Landaida, Mario Jara também treinou o River Plate (PAR) nesta temporada. Portanto, Ayala será o terceiro treinador do clube nesta temporada.RIVER PLATE (PAR) X CORINTHIANS
Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)Data e horário: 22 de abril de 2021, às 21H30Árbitro: Dário Herrera (ARG)Assistentes: Julio Fernandez (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)Árbitro de Vídeo: Amelio Andino (PAR)Onde acompanhar: Conmebol TV, Tempo Real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
RIVER PLATE (PAR)
Azcona; Saldivar, Navarro, Gimenez e Montiel; Molina; González, Quiñonez, Sosa e Godoy; Peréz. Técnico: Celso Ayala
Desfalques: -
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Camacho; Gustavo Mosquito, Luan e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia); Guilherme Biro (lesão na coxa); Rodrigo Varanda (trauma no pé direito); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).