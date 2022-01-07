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futebol

River-PI x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em busca da segunda vitória pela Copinha, Timão encara equipe do Piauí em São José dos Campos nesta sexta-feira (7)...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 21:48

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 21:48

Após estrear com vitória sobre o Resende na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians fará a sua segunda partida nesta sexta-feira (7), contra o River, do Piauí, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
O local da partida terá divisão de torcidas, após haver confusão entre a torcida corintiana e a Polícia Militar na primeira rodada do grupo 15, que deixou o jogo parado durante 10 minutos. O entrevero se deu porque torcedores do São José permaenceram no estádio para acompanhar o jogo seguinte, mas ocuparam os locais reservados à Fiel Torcida. Com isso, houve desorganização na entrada dos torcedores da equipe alvinegra.
Desta vez, antes da bola rolar para River e Timão o Martins Pereira receberá São José e Resende.
Adversário corintiano, o River estreou empatando por 1 a 1 contra o São José, na última terça-feira (4). RIVER-PI X CORINTHIANS
Local: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Horário: 4 de janeiro de 2022, ás 21h45Árbitro: Gustavo Holanda SouzaAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Gabriel PozzerOnde acompanhar: SporTV
RIVER-PI ​Pedro Lucas; Adailton, Rodolfo, Guilherme e Sávio; Cabeça, Bobô, Maranhão e Patrick; Pelezinho e Caio Ribeiro. Técnico: Nildo Araújo
CORINTHIANS
Alan Gobetti; Léo Maná, Alemão (Lucas Belezi), Robert Renan e Reginaldo; Mandaca, Riquelme, Matheus Araújo e Kevin; Giovane e Felipe Augusto. Técnico: Diogo Siston.
Crédito: ContraoResende,MatheusAraújofezgoldavitórianosacréscimos(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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