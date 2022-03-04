Rivaldo sobre Mbappé: 'Se eu fosse ele, assinaria com o Real Madrid'

Rivaldo, pentecampeão do mundo com a Seleção Brasileira, afirmou que se fosse Mbappé, assinaria contrato com o Real Madrid, em declarações à "Betfair". O ex-jogador, que acumula passagem no Barcelona, disse que o camisa sete tem a chance de atuar em uma competição com mais visibilidade.- Se eu tivesse em sua posição, acho que assinaria com o Real Madrid para jogar em um campeonato de maior visibilidade e muito mais competitivo do que o francês. Ele tem o futuro nas mãos e abraçar um novo projeto pode ser muito positivo.

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Apesar do interesse público do clube merengue, Mbappé ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro e segue vestindo a camisa do PSG e se dedicando ao clube.

- Com certeza ele sonha em vestir a camisa de um gigante do futebol europeu. No entanto, é preciso destacar todo o seu profissionalismo. Ele segue dando o máximo pelo PSG e, mesmo que acabe deixando o clube à custo zero, deixará uma marca importante, como um dos maiores artilheiros da história.

O atleta tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada, mas é alvo de disputa das duas equipes que se enfrentam na próxima quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final Champions League. Na ida, Mbappé anotou o gol da vitória do time de Mauricio Pochettino.