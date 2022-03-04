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futebol

Rivaldo sobre Mbappé: 'Se eu fosse ele, assinaria com o Real Madrid'

Craque do Paris Saint-Germain ainda não decidiu o seu futuro, embora permanência na França não seja descartada. Clube merengue espera camisa sete na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 11:52

Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:52

Rivaldo, pentecampeão do mundo com a Seleção Brasileira, afirmou que se fosse Mbappé, assinaria contrato com o Real Madrid, em declarações à "Betfair". O ex-jogador, que acumula passagem no Barcelona, disse que o camisa sete tem a chance de atuar em uma competição com mais visibilidade.- Se eu tivesse em sua posição, acho que assinaria com o Real Madrid para jogar em um campeonato de maior visibilidade e muito mais competitivo do que o francês. Ele tem o futuro nas mãos e abraçar um novo projeto pode ser muito positivo.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar do interesse público do clube merengue, Mbappé ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro e segue vestindo a camisa do PSG e se dedicando ao clube.
- Com certeza ele sonha em vestir a camisa de um gigante do futebol europeu. No entanto, é preciso destacar todo o seu profissionalismo. Ele segue dando o máximo pelo PSG e, mesmo que acabe deixando o clube à custo zero, deixará uma marca importante, como um dos maiores artilheiros da história.
O atleta tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada, mas é alvo de disputa das duas equipes que se enfrentam na próxima quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final Champions League. Na ida, Mbappé anotou o gol da vitória do time de Mauricio Pochettino.
Crédito: MbappédeveriaassinarcontratocomoRealMadrid,segundoRivaldo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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