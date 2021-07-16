Rivaldo elogia Renato Gaúcho e cita semelhanças com Jorge Jesus: 'Nome certo para reerguer o Flamengo'

Crédito: Renato Gaúcho estreou pelo Flamengo com vitória (GUSTAVO GARELLO/POOL/AFP

A chegada de Renato Gaúcho ao Flamengo foi um dos principais assuntos da semana no futebol brasileiro. Apresentado na segunda-feira, o treinador estreou dois dias depois, com direito à vitória importante sobre o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores. Apesar da atuação ruim da equipe, o técnico conta com a confiança do craque Rivaldo, que o enxerga como "nome certo" para recolocar o Rubro-Negro nos trilhos.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioEm entrevista à Betfair.net, o ex-jogador avaliou a demissão de Rogério Ceni como "natural" e elogiou a contratação de Renato Gaúcho, destacando a história do treinador com o clube rubro-negro.

- O Flamengo demitiu o Rogério Ceni e contratou Renato Gaúcho para o seu lugar e eu acredito que ele é o nome certo para reerguer o Flamengo, pois teve sua história enquanto jogador e sempre reconheceu ter o sonho de comandar o clube - disse Rivaldo, antes de completar:

- Agora, surgiu essa oportunidade e ele não deixou fugir. E como eu sempre digo, no Brasil não há muito tempo para impor suas ideias se não der resultados desde o começo. A saída de Rogério Ceni acabou surgindo com alguma naturalidade já que o time vinha somando algumas derrotas e dificilmente teria tempo de reverter a situação.

- Mas o Renato é uma excelente opção não apenas por sua ligação ao clube, mas também por ter feito um fantástico trabalho no Grêmio conquistando vários títulos, inclusive uma Libertadores, e sempre praticou um futebol bonito e de ataque, que é exatamente aquilo que a torcida e diretoria do Flamengo desejam.

- Se ele vai conseguir replicar isso ou não precisamos aguardar, porém foi importante estrear com vitória em uma partida difícil na Libertadores, mesmo com a equipe não atuando bem, pois isso irá lhe dar maior tranquilidade para começar a implementar seu estilo no time.

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Por fim, Rivaldo destacou, na entrevista à Betfair.net, semelhanças entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus. Segundo ele, o novo treinador pode guiar o Flamengo a novas conquistas e repetir os grandes feitos do técnico português, que comandou o clube entre 2019 e 2020.