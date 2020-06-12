Rivaldo diz que Jesus acertou em ficar no Flamengo e aponta outros favoritos ao Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Este mês iniciou com uma ótima novidade para o torcedor do Flamengo: a renovação de Jorge Jesus por mais um ano, após um longo período de negociações. E o pentacampeão do mundo Rivaldo deu o seu pitaco a respeito da permanência do treinador português, em entrevista ao site Betfair.net.

- Acredito que o português fez a melhor escolha. Ele conseguiu excelentes resultados desde sua chegada, está sendo adorado pela torcida e por todo o Brasil, então nada melhor do que poder trabalhar num clube e num país que está elogiando seu trabalho - disse Rivaldo, prosseguindo:

- Assim, creio que ele faz melhor em continuar no Flamengo do que em tentar arriscar em outro projeto e num outro lugar. Claro, quando você é um bom treinador tem chance de ter sucesso em outro lugar, mas por todo o carinho que vem recebendo e por tudo o que já conquistou no Flamengo, eu acredito que ele tomou a melhor decisão.Rivaldo é embaixador do site Betfair.net (Foto: Divulgação)Hoje aos 48 anos e campeão da Liga dos Campeões pelo Milan, Rivaldo ainda comentou a respeito dos principais torneios que um clube brasileiro pode almejar. Para ele, Libertadores e Brasileirão - já conquistadas por Jesus em 2019 - sempre serão prioridade.

- Na sua primeira temporada no clube, Jorge Jesus só não conquistou a Copa do Brasil e a Copa do Mundial de Clubes, e se viessem esses títulos seria de bom tamanho. Mas a Libertadores sempre é o grande objetivo, até porque, não vencendo essa competição não terá Mundial de Clubes. Então, não tem como fugir à ideia de que o foco deve ser a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, pois são os mais importantes e que abrem portas para a temporada seguinte.

Por fim, ao comentar sobre a disputa do Brasileirão deste ano (ainda sem data para iniciar por conta da pandemia do novo coronavírus), Rivaldo listou os clubes que ele considera que serão os maiores rivais do Fla na luta pelo título:

- Você pode facilmente indicar 12 ou 13 clubes considerados grandes que podem brigar pelo título, e que já foram campeões anteriormente, mas hoje eu vejo clubes como Grêmio, Inter, Santos e Palmeiras se destacando nessa possível luta com o Flamengo - falou, emendando: