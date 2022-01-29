Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rival do Cruzeiro neste domingo, o Athletic de Victor Salinas tenta surpreender a Raposa
futebol

Rival do Cruzeiro neste domingo, o Athletic de Victor Salinas tenta surpreender a Raposa

O time de São João Del Rei encara a equipe celeste neste domingo, 30, às 11h...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 18:58
Além dos treinos fortes na pré-temporada, alguns jogadores tem o hábito de resgatar acontecimentos recentes positivos nas suas carreiras para buscar motivações extras nas partidas. Um deles é o Victor Sallinas, jogador do Athletic-MG, que teve passagens por Juventude, Avaí e outras equipes.
Em 2018, o zagueiro foi eleito um dos principais destaques do Campeonato Mineiro, na ocasião ele defendia o URT. Um dos gols na campanha, foi justamente contra o Uberlândia e com duas curiosidades: no mesmo estádio que será disputa essa partida e também na ocasião era o primeiro jogo do campeonato. Sallinas comentou sobre momento e relembrou aquela fase:
Sobre a preparação contra a Raposa, Victor falou sobre os treinamentos em outra cidade e aproveitou para comentar sobre as metas da equipe no Estadual:
-Passamos uma semana em São Paulo e fizemos quatro jogos-treinos muito produtivos, sendo três deles contra equipes do Paulistão. Nossa equipe foi muito elogiada, tanto internamente como pelos nossos adversários. Temos o objetivo de chegar entre os quatro primeiros, temos uma equipe forte, qualificada e a comissão tem conceitos de jogo, que tem tudo para dar resultado- concluiu. 1) Qual a importância desse jogo para o Athletic contra o Cruzeiro na competição?
R: É muito importante vencer um time como o Cruzeiro, sabemos que é uma equipe que vai perder poucos pontos para os times do interior, então vencer eles dentro da nossa casa nos coloca em vantagem contra os demais e nos da ainda mais confiança na competição.
2) Apesar de estar muito cedo, uma nova vitória pode fazer o time começar a sonhar na competição?
2- sem dúvidas, um vitória nos coloca em vantagem e vamos nos mantendo dentro do G4 que é nossa meta.
3) Quais cuidados o time deve cuidar para conseguir um bom resultado diante do Cruzeiro ?
3- temos que minimizar os erros, são poucos dias, mas vamos corrigir o que erramos contra o uberlandia e potencializar nossos acertos para fazemos um grande jogo.Estarmos em nossos domínios nos coloca em vantagem também.
Crédito: VictorSalinasestáansiosopeloconfrontocomaRaposapeloMineiro-(Divulgação/Athletic

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados