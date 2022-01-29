Rival do Cruzeiro neste domingo, o Athletic de Victor Salinas tenta surpreender a Raposa

Além dos treinos fortes na pré-temporada, alguns jogadores tem o hábito de resgatar acontecimentos recentes positivos nas suas carreiras para buscar motivações extras nas partidas. Um deles é o Victor Sallinas, jogador do Athletic-MG, que teve passagens por Juventude, Avaí e outras equipes.

Em 2018, o zagueiro foi eleito um dos principais destaques do Campeonato Mineiro, na ocasião ele defendia o URT. Um dos gols na campanha, foi justamente contra o Uberlândia e com duas curiosidades: no mesmo estádio que será disputa essa partida e também na ocasião era o primeiro jogo do campeonato. Sallinas comentou sobre momento e relembrou aquela fase:

Sobre a preparação contra a Raposa, Victor falou sobre os treinamentos em outra cidade e aproveitou para comentar sobre as metas da equipe no Estadual:

-Passamos uma semana em São Paulo e fizemos quatro jogos-treinos muito produtivos, sendo três deles contra equipes do Paulistão. Nossa equipe foi muito elogiada, tanto internamente como pelos nossos adversários. Temos o objetivo de chegar entre os quatro primeiros, temos uma equipe forte, qualificada e a comissão tem conceitos de jogo, que tem tudo para dar resultado- concluiu. 1) Qual a importância desse jogo para o Athletic contra o Cruzeiro na competição?

R: É muito importante vencer um time como o Cruzeiro, sabemos que é uma equipe que vai perder poucos pontos para os times do interior, então vencer eles dentro da nossa casa nos coloca em vantagem contra os demais e nos da ainda mais confiança na competição.

2) Apesar de estar muito cedo, uma nova vitória pode fazer o time começar a sonhar na competição?

2- sem dúvidas, um vitória nos coloca em vantagem e vamos nos mantendo dentro do G4 que é nossa meta.

3) Quais cuidados o time deve cuidar para conseguir um bom resultado diante do Cruzeiro ?

3- temos que minimizar os erros, são poucos dias, mas vamos corrigir o que erramos contra o uberlandia e potencializar nossos acertos para fazemos um grande jogo.Estarmos em nossos domínios nos coloca em vantagem também.