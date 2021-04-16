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Rivais no Choque-Rei, Crespo e Abel Ferreira já se enfrentaram como jogadores pela Liga dos Campeões

Na temporada 2006/07, Inter de Milão e Sporting se enfrentaram pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Argentino e português se enfrentaram duas vezes na ocasião...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 10:00
Crédito: Montagem LANCE!
O Choque-Rei dessa sexta-feira será especial para Hernán Crespo, técnico do São Paulo e Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Além de ser o primeiro duelo deles na área técnica, o confronto marca o reencontro de dois ex-jogadores que já se enfrentaram em outra ocasião. Renato Gaúcho deixa o comando do Grêmio, PSG tenta convencer Mbappé a ficar no clube… O Dia do Mercado
A temporada era 2006/07 e a Liga dos Campeões reservava um grupo B complicado, com Sporting (POR), do então lateral Abel Ferreira, Inter de Milão (ITA), do goleador Hernán Crespo, além de Bayern de Munique (ALE) e Spartak Moscou (RUS).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Foram dois confrontos entre as equipes na chave. No primeiro, em setembro de 2006, Abel Ferreira, número 78 dos Leões, foi titular e ajudou o time a vencer em Portugal, por 1 a 0, com gol de Marco Caneira. Já Crespo começou a partida no banco de reservas, entrando na vaga de Adriano, o Imperador, aos 25 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu igualar o placar.
Na jogo da volta dos grupos, em novembro de 2006, Crespo levou a melhor, inclusive como protagonista, marcando o gol da vitória por 1 a 0. Escalado como titular ao lado de Ibrahimovic, o argentino marcou um belo gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Já Abel Ferreira, desta vez, foi reserva, mas entrou cedo, aos 15 minutos do primeiro tempo. No entanto, dez minutos depois, acabou saindo contundido. Momentos na área técnica Abel começou a carreira de treinador em 2011, nas categorias de base do Sporting. Depois, acabou indo para o Braga, onde treinou o time principal da equipe portuguesa. Em 2019, foi contratado para sua primeira experiência internacional, dirigindo o PAOK (GRE). Em outubro de 2020, após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras acertou com o português.
Em menos de um ano no comando do Verdão, Abel foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2020. Em 35 jogos até o momento, foram 18 vitórias, oito empates e nove derrotas. Vem de dois vice-campeonatos, o da Supercopa do Brasil, para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana, quando perdeu para o Defensa y Justicia (ARG).Ex-atacante com passagem pela seleção argentina, Crespo começou sua carreira de treinador em 2015, no Modena, da Segunda Divisão italiana. Em 2018, ele assumiu o comando do Banfield, de seu país, e em janeiro de 2020 chegou ao Defensa y Justicia.
No clube argentino, fez o seu melhor trabalho. Terminou a Libertadores em terceiro lugar no Grupo G, o mesmo do Santos. Com a eliminação, se classificou para a Sul-Americana, onde foi campeão da competição vencendo o Lanús na final do torneio continental. No São Paulo, são sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.
Resta saber quem levará a melhor no duelo desta sexta-feira.

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