Rivais na Libertadores, técnico do Del Valle revela ter pedido conselhos a Abel Ferreira para derrotar Grêmio

O Palmeiras vai enfrentar o Independiente Del Valle nesta terça-feira (27) e, além de encontrar uma agremiação com a qual o Verdão trocou algumas farpas em 2020, o técnico Abel Ferreira enfrentará, pela primeira vez no profissional, o treinador, também português, Renato Paiva. >> Semana Europeia: Matheus Pereira e Nunes são chaves e Paquetá vacila feio

Os comandantes já se encontraram em diversos momentos quando trabalhavam em equipes de base em Portugal e, com isso, tornaram-se amigos. Deste modo, Paiva revelou, em entrevista ao jornal A Bola, que utilizou desta amizade para adquirir conhecimento sobre o Grêmio, que enfrentou o Verdão na final da Copa do Brasil e foi eliminado, posteriormente, pelos equatorianos na terceira fase da Libertadores.– Não tenho problema nenhum em dizer que nós, taticamente, estudamos muito bem o Grêmio. O Abel (Ferreira), que é meu amigo, nos ajudou nisso, porque teve dois jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Portanto, ajudou-nos ao oferecer informações em relação ao adversário, mas nós fizemos o resto. Depois, estudamos as fortalezas e as fraquezas, que todas equipes têm.