Rivais, Bahia e Vitória lutam para fugir do rebaixamento

Crédito: Bahia e Vitória vivem momento ruim na temporada (Felipe Oliveira/Bahia

A reta final da temporada 2021 será preocupante para os torcedores de Bahia e Vitória, os dois maiores times do futebol baiano.

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Afundados na zona de rebaixamento, os clubes terão que lutar muito dentro de campo para não criar mais uma página triste em suas histórias com novas quedas.

Bahia

Dono de um bom orçamento devido as últimas temporadas, o Tricolor de Aço se desorganizou dentro e fora das quatro linhas ao longo do ano.

As contratações não deram certo e a troca no comando técnico foi uma constância no Brasileirão. O resultado é a zona de rebaixamento e um longo período sem triunfos.

Vitória

No Barradão a maré também não anda nada boa. Longe de viver seus momentos de glória, o time do Vitória sofre para conseguir bons resultados na Série B e o torcedor aumenta cada vez mais a sua preocupação.