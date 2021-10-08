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futebol

Rivais, Bahia e Vitória lutam para fugir do rebaixamento

Enquanto o Tricolor sofre na elite nacional, o Leão se complica a cada rodada na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 17:16

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:16

Crédito: Bahia e Vitória vivem momento ruim na temporada (Felipe Oliveira/Bahia
A reta final da temporada 2021 será preocupante para os torcedores de Bahia e Vitória, os dois maiores times do futebol baiano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Afundados na zona de rebaixamento, os clubes terão que lutar muito dentro de campo para não criar mais uma página triste em suas histórias com novas quedas.
Bahia
Dono de um bom orçamento devido as últimas temporadas, o Tricolor de Aço se desorganizou dentro e fora das quatro linhas ao longo do ano.
As contratações não deram certo e a troca no comando técnico foi uma constância no Brasileirão. O resultado é a zona de rebaixamento e um longo período sem triunfos.
Vitória
No Barradão a maré também não anda nada boa. Longe de viver seus momentos de glória, o time do Vitória sofre para conseguir bons resultados na Série B e o torcedor aumenta cada vez mais a sua preocupação.
No momento, o Leão está sem vencer nos últimos seis jogos e com um longo caminho para percorrer se quiser sair do Z-4.

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