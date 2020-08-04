Rithely aciona Sport na justiça e cobra mais de R$ 20 milhões

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O Sport ganhou mais um problema daqueles para continuar a temporada 2020. Trata-se do volante Rithely, que acionou o clube na justiça e pede mais de R$ 20 milhões por atraso de salários, direitos de imagem e multa rescisória.Em nota divulgada pela assessoria do atleta, ele explicou a sua decisão e justificou que a falta de honra do clube para quitar seus débitos pesaram na decisão.

Do outro lado da batalha, o Sport comunicou que ainda não foi notificado da ação. Além disso, informou que em breve irá se pronunciar sobre o caso.

Confira abaixo a nota de Rithely

Antes que venha a ser especulado os motivos da minha saída do Sport Club do Recife, resolvi expor todos os motivos que me levaram a ingressar com o pedido judicial de rescisão do meu Contrato de Trabalho.

Desde 2011 sou atleta deste grande clube, o maior do Nordeste, um dos maiores do país. Clube que aprendi a amar, torcida apaixonante, que me fazia emocionar sempre que entrava em campo. Sempre foi meu maior orgulho vestir essa camisa e entrar na Ilha do Retiro com este manto.

Porém, no final de 2017 a situação começou a mudar. Em 15/10/2017, durante partida contra o Atlético Mineiro, levei um pisão no tornozelo esquerdo. Após a partida, realizei uma série de exames específicos, e sempre me foi dito que não era nada, que era uma simples entorse no tornozelo.

Mesmo com dores, sempre honrando o Sport, continuei entrando em campo e fazendo o meu melhor.

Como todos sabem, em Março de 2018 o Sport recebeu uma ótima proposta do SC Internacional e decidiu me emprestar. Ao chegar no SC Internacional e efetuar os exames médicos, foi diagnosticado que a lesão ocorrida em 15/10/2017 era grave, necessitando de cirurgia, que ocorreu no começo de Abril de 2018. Passei toda aquela temporada fora dos gramados, me recuperando da cirurgia.

Durante este período, ficou contratualmente estabelecido que o Sport deveria continuar arcando com minha remuneração mensal. Porém não recebi os salários de Agosto à Dezembro e também o 13º salário de 2018, e também os Direitos de Imagem de Agosto e Setembro de 2018.

Em 2019, enquanto estava emprestado ao SC Internacional, meus salários eram pagos por eles e meu Direito de Imagem era pago pelo Sport, conforme Contrato de Empréstimo.

Durante o ano inteiro de 2019, nenhum Direito de Imagem foi pago. Foram 12 meses sem receber do Sport.

Retornei ao Sport em Janeiro de 2020, quando já haviam seis meses de salários em atraso e 14 meses sem pagamento dos Direitos de Imagem. Por amar o clube, demonstrando meu interesse em ficar e continuar meu Contrato até o fim (até 2022), aceitei parcelar todos os valores atrasados (seis meses de salários e 14 meses de Direito de Imagem) em 60 parcelas, em cinco anos. Concedi ainda um prazo de seis meses para que o Sport pagasse os débitos antigos. Porém, sequer foram pagas as duas primeiras parcelas desse acordo.

E mesmo assim, continuei a me dedicar ao máximo em campo, e vinha sendo titular até a suspensão dos Campeonatos em virtude da pandemia. E mesmo assim, em 2020, recebi apenas o salário de Janeiro e parte de Fevereiro, e o Direito de Imagem de Janeiro. Não recebi o restante de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, nem salário, nem Direito de Imagem.

Durante a pandemia, segui a risca todas as recomendações do Departamento de Futebol, efetuando treinos diários, que eram repassados a todos nós atletas. No começo de Junho fomos informados que nossa reapresentação seria em 15/06/2020.

Estava ansioso pelo retorno, quando na véspera da reapresentação, recebi ligação de um Dirigente do Clube, dizendo que não era para eu me reapresentar, que minha reapresentação seria somente em 30/06/2020. Não entendi os motivos, vez que todo elenco se reapresentaria no dia seguinte.

Quando me reapresentei em 30/06/2020, fui colocado para treinar em separado, junto com outros três atletas recém promovidos da categoria de base, treinando em locais e horários distintos dos demais atletas profissionais.

Naquele dia, o Presidente do clube concedeu entrevista, dizendo que eu havia faltado ao treino. Mas eu estava lá. Por mensagens de WhatsApp (anexadas ao processo), questionei qual era a intenção dele ao dizer o que não era verdade.

Continuo treinando em separado, porém, após muita reflexão, decidi entrar com o pedido de rescisão do meu contrato. Neste momento, são 11 meses de Salários em atraso, 13º salários de 2017 e 2018 em atraso, 12 meses sem depósitos do FGTS, duas férias em atraso, 20 meses do Direito de Imagem em atraso, cinco parcelas das luvas em atraso, e, mais grave que tudo isso, estou proibido de exercer minha profissão, de trabalhar e treinar junto com meus companheiros.

Tentei de todas as formas resolver a situação, tentei conversar com o Presidente, mas nunca tive uma resposta, parcelei todos meus salários em atraso em 60 vezes, em 5 anos, e mesmo assim, o clube não pagou nenhuma parcela e continuei sem receber meus salários.

Permanecem meu respeito, amor, carinho e admiração pelo clube e pela torcida. Mas a relação ficou insustentável, sem sequer ter uma única posição ou conversa oficial com o clube, e como mantenho o sustento de minha família exclusivamente com meu trabalho, fui obrigado a lutar pelos meus direitos.

Atenciosamente,