Riqui Puig deseja ficar no Barcelona mesmo após declarações de Koeman

O jovem Riqui Puig está determinado a lutar por seu espaço no Barcelona. Segundo o jornal "Marca", o meio-campista quer continuar no clube mesmo após a declaração do técnico Ronald Koeman, que afirmou que não conta com o jogador para a temporada e que um empréstimo seria bom para sua carreira.Nesta segunda-feira, Puig se apresentou para o treinamento no CT Joan Gamper junto de seu pai, que também cuida da carreira do atleta, e ambos manifestaram o interesse em ficar no clube na temporada.
Apesar de sondagens e propostas, Puig deixou claro que sua intenção é ficar e lutar por espaço na equipe de Koeman. O atleta acredita que pode convencer o treinador holandês que é útil ao elenco.