Riquelme se coloca à disposição para atuar defensivamente no Vasco: 'Claro que consigo'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco que vem atuando com Ramon Menezes tem em Henrique um lateral-esquerdo que vai pouco ao ataque. Quase sempre contido pelo sistema de jogo, ele tem como reserva nos últimos jogos-treino um jogador de características opostas: Riquelme, de 17 anos, que não se opõe a jogar também de forma mais defensiva.

- Claro que consigo. Onde ele (Ramon Menezes) me botar, eu vou jogar. Vou me esforçar, escutar os mais velhos. Não vejo problema algum no meu jeito, meu jeito é de partir para cima. Sei esperar meu momento - garante.