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Riquelme se coloca à disposição para atuar defensivamente no Vasco: 'Claro que consigo'

Reserva de Henrique aproveita brecha deixada pela lesão de Alexandre e mostra serviço nos jogos-treino. Apesar das virtudes ofensivas, ele não vê o 'novo' time como problema...
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Publicado em 

23 jul 2020 às 01:20

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 01:20

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco que vem atuando com Ramon Menezes tem em Henrique um lateral-esquerdo que vai pouco ao ataque. Quase sempre contido pelo sistema de jogo, ele tem como reserva nos últimos jogos-treino um jogador de características opostas: Riquelme, de 17 anos, que não se opõe a jogar também de forma mais defensiva.
- Claro que consigo. Onde ele (Ramon Menezes) me botar, eu vou jogar. Vou me esforçar, escutar os mais velhos. Não vejo problema algum no meu jeito, meu jeito é de partir para cima. Sei esperar meu momento - garante.
Riquelme ainda não estreou em partidas oficiais. Embora tenha participado das atividades contra Porto Velho-RO e Macaé, na semana passada, o lateral-esquerdo reserva vem sendo Alexandre. A posição é considerada carente no Vasco desde o início da temporada.

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