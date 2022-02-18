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Riquelme comemora encontro com Felipe, ídolo dele e do Vasco: 'Uma referência, inspiração'

Jovem do Cruz-Maltino tem o maior vencedor da história do Cruz-Maltino como ídolo. Eterno camisa 6, hoje técnico do Bangu, foi homenageado em São Januário...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:42
É quase que inevitável não pensar em Felipe quando se fala em Riquelme. Mesmo clube, mesma posição, mesma perna - a esquerda - habilidosa... são duas décadas de distância entre a revelação do maior vencedor da história do Vasco e o lateral-esquerdo que dá os primeiros passos como profissional, mas já encanta. Na última quinta-feira, o atual técnico do Bangu e a revelação vascaína se encontraram em São Januário.- Sem palavras pra descrever esse momento! A ficha ainda não caiu… Primeira vez te encontrando, ídolo Felipe Maestro, ainda mais em São Januário. Uma referência, inspiração pra mim, um craque, um maestro. Sonho realizado. Deus não disse que seria fácil, só que era possível - publicou Riquelme no Instagram.
E Felipe, que foi homenageado pelo clube e pela torcida durante a última noite, respondeu à publicação.
- Obrigado pelo carinho e boa sorte.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O lateral de 19 anos foi titular do Cruz-Maltino na vitória sobre o time comandado pelo ex-jogador numa opção de Zé Ricardo também para preservar fisicamente Edimar. Ainda haverá definição sobre quem vai iniciar a partida contra o Audax, neste domingo.
Crédito: Riquelmeaindadáosprimeirospassoscomojogadorprofissional.Felipefezhistória(RafaelRibeiro/Vasco

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