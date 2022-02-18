Riquelme comemora encontro com Felipe, ídolo dele e do Vasco: 'Uma referência, inspiração'

É quase que inevitável não pensar em Felipe quando se fala em Riquelme. Mesmo clube, mesma posição, mesma perna - a esquerda - habilidosa... são duas décadas de distância entre a revelação do maior vencedor da história do Vasco e o lateral-esquerdo que dá os primeiros passos como profissional, mas já encanta. Na última quinta-feira, o atual técnico do Bangu e a revelação vascaína se encontraram em São Januário.- Sem palavras pra descrever esse momento! A ficha ainda não caiu… Primeira vez te encontrando, ídolo Felipe Maestro, ainda mais em São Januário. Uma referência, inspiração pra mim, um craque, um maestro. Sonho realizado. Deus não disse que seria fácil, só que era possível - publicou Riquelme no Instagram.