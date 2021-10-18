Riquelme agradece apoio de Diniz e celebra boa fase como titular do Vasco: 'É uma honra e um sonho'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, no último sábado, um jovem atleta voltou a se destacar e encantar a torcida do Vasco. Desde a chegada de Fernando Diniz, o lateral-esquerdo Riquelme, de 19 anos, tem conquistado seu espaço com personalidade, dribles curtos e muitos aplausos dos vascaínos em São Januário.- Vejo que foi nossa melhor partida em casa, com o apoio da torcida. Estamos felizes com o resultado, não satisfeitos por nossa posição na tabela, mas sabemos que faltam jogos ainda e estamos bem focados nesse objetivo de colocar o Vasco de volta na Série A. Estamos fazendo tudo que o professor Diniz nos pede durante a semana e graças a Deus vem tudo dando certo – disse Riquelme, em entrevista ao site oficial do clube, e em seguida acrescentou.

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- O sentimento é inexplicável. Eu sou vascaíno desde pequeno e sempre vinha para acompanhar os jogos nas arquibancadas, então é uma honra e um sonho realizado poder estar desfrutando do que mais amo dentro de São Januário. Agradeço ao apoio dos mais experientes, do professor Fernando Diniz e da comissão técnica. Todos estão me passando muita confiança e isso tem sido importante para que eu possa desenvolver o meu futebol, colocar em prática tudo que consegui fazer na base – afirmou o camisa 45.

Com o triunfo, o Vasco soma 46 pontos, quatro a menos que o G4 da Série B. Restam oito rodadas para o fim do campeonato e a equipe carioca chega com chance de conquistar o acesso. A atuação agradou e a força a torcida ajudou o time a vencer o líder e engrenar. A equipe necessita de uma arrancada para voltar à elite do futebol brasileiro.

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