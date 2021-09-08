Rio Ferdinand, ex-Manchester United, elogia o anúncio de Rafael no Botafogo: 'Amei isso'

Crédito: AFP PHOTO

Os antigos companheiros de Rafael já estão à par do novo destino do lateral-direito. Rio Ferdinand, lendário zagueiro da história do Manchester United, um dos times onde o brasileiro jogou, reagiu ao vídeo de apresentação do defensor ao Botafogo.

+ Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael

O defensor elogiou o vídeo produzido pela comunicação do Botafogo, que conta com um depoimento de Rafael falando que está realizando um "sonho de criança" ao defender o time que torce desde criança.– Amei isso, irmão - escreveu o inglês.