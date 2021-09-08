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Rio Ferdinand, ex-Manchester United, elogia o anúncio de Rafael no Botafogo: 'Amei isso'

Zagueiro, um dos maiores ídolos do Manchester United e parceiro do lateral-direito no clube inglês, fez elogio ao vídeo feito pelo Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 17:41

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:41

Crédito: AFP PHOTO
Os antigos companheiros de Rafael já estão à par do novo destino do lateral-direito. Rio Ferdinand, lendário zagueiro da história do Manchester United, um dos times onde o brasileiro jogou, reagiu ao vídeo de apresentação do defensor ao Botafogo.
+ Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael
O defensor elogiou o vídeo produzido pela comunicação do Botafogo, que conta com um depoimento de Rafael falando que está realizando um "sonho de criança" ao defender o time que torce desde criança.– Amei isso, irmão - escreveu o inglês.
Mais jogadores que encontraram com Rafael em outras equipes que o lateral-direito passou também reagiram ao anúncio. Ou seja, o vídeo está "viralizando" entre o mundo do futebol.

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